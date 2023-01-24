Fenerbahçe, Ümraniyespor’dan 3 puan alırken öldü öldü dirildi

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Maç öncesi verilen çiçeklerle güzel görüntüler eşliğinde başlayan müsabakada Ümraniyespor haddini bilen bir görüntüyle ilk yarıyı oynadı. Alan daraltıp kaptığı topları hızlı geçişlerle tehlikeli noktalara taşımayı amaçladı. Fenerbahçe ise Ümraniye defansı ne zaman öne çıksa Valencia ve Rossi ile boş alanları değerlendirmeye çalıştı. Sezon başından itibaren seyrettiğimiz Fenerbahçe o üçüncü bölgede baskı kuran, saldıran, hırpalayan, yıpratan kimliğinden ziyade, sabırlı oynayan bir takım olarak gözüktü. İlk yarı itibariyla belki pozisyonları olan fakat heyecan anlamında tatmin etmeyen temposuz bir maç izledik. Bu devrede Rossi’nin şutu ve akabinde Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Orkun başarılıydı.

YILIN GOLÜNÜ iZLEYEBiLiRDiK

Valencia’nın slalom yaparak defansı ipe dizmesi ve sonrasında kaleci Orkun’a takılması sezonun en güzel gollerinden birini görmemize mani oldu. Buna benzer bir pozisyonda bu sefer Rossi sonuçlandıramadı. Ümraniyesporlu futbolcu Allyson’un topa müdahalesi zamanlama anlamında yerinde ve kritikti. İlk yarının iyileri diyebileceğimiz isimler arasında Ümraniye’den Orkun ve Fenerbahçe’den Valencia’yı sayabiliriz.

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DEFANS GÜVENLiĞi RiSKE EDiLDi

İkinci devre Crespo-Emre Mor değişikliği ile defansif güvenliğin orta sahada sadece Arao’ya bırakılması Fenerbahçe’nin daha baskılı ve istekli oynayacağının bir göstergesiydi. Bu bölümde Fenerbahçe’nin en iyisi Ferdi idi. Son haftaların formda oyuncusu, ofansif anlamda katkıyla kalmadı, defansta da kritik müdahalelere imza attı. Ümraniyespor ikinci yarıda daha güvenli ve farklı bir görüntü çizdi F.Bahçe karşısında. 65. dakikadan sonra iki takım da oyuncu değişikliği yaparak farklı taktikleri uygulamaya koydu.

UZUN TOPLA GELEN GALiBiYET GOLÜ

Sarı lacivertli takım bu değişikliklerin ardından bir ara uzun toplara döndü. Szalai’nin yaklaşık 45 metreden Batshuayi’nin ayağına ‘yapıştırdığı’ top ve bu oyuncunun kaleciyi geçerek yaptığı vuruşla gelen gol Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Ardından Samet’in Umut Nayir’i kaçırması sonucunda Ümraniyesporlu futbolcunun golü atmasıyla skora denge geldi. Maç 1-1 olduktan sonra kurtarıcı olarak Serdar Dursun oyuna alındı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha baskılı oynadı ve nitekim Valencia’nın soldan getirip içeriye Batshuayi’ye pas vermek istediği topa müdahale eden Glumac, ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı. Maçın son dakikaları heyecan ve stres doluydu. Her an beraberlik veya farklı skorlala bitebilecek bir karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi ve sarı lacivertliler haftayı kayıpsız kapattı.