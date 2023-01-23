Fenerbahçe'de Emre Mor ve Michy Batshuayi arasında tansiyon yükseldi! Gol sonrası buzlar eridi...

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken sarı lacivertli takımda kısa süreliğine tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandığı Gaziantep FK maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak Ümraniyespor karşısına çıktı.

3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI

Son oynanan lig maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci, cezasını tamamlayarak bugün yeniden formasına kavuştu. Gaziantep FK müsabakasında sol bek oynayan Alioski’nin yerine bugün sahada Lincoln yer aldı. Öte yandan son lig maçında 11 oynayan Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, bugün yedek kulübesinde bulunuyor.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçına şu 11’le başladı:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

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ORKUN İLK DEVREDE KALESİNİ KAPATTI

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde Enner Valencia, Diego Rossi ve Michy Batshuayi ile birçok gol fırsatı yakalayan sarı lacivertliler, Ümraniyespor'un 27 yaşındaki file bekçisi Orkun Özdemir'i geçemedi.

İKİNCİ YARI DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarıda Jorge Jesus'tan Emre Mor - Miguel Crespo değişikliği geldi.

Portekizli futbolcunun yerine Emre Mor oyuna dahil olurken maça sağ kanatta başlayan İrfan Can Kahveci, Crespo'nun yerine geçti.

SİNİRLER GERİLDİ

İrfan Can Kahveci'nin bölgesinde Emre Mor görev alırken maçın 57. dakikasında takım arkadaşı Michy Batshuayi ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlanan atağı sonrası Batshuayi'nin tepki gösterdiği Emre Mor takım arkadaşına gülerek karşılık verdi.

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İRFAN CAN SAKİNLEŞTİRDİ

İki futbolcu arasında pozisyonla ilgili olarak bir süre tartışma yaşanırken İrfan Can Kahveci araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirdi.

İHTİYAÇ ANINDA SAHNE ALDI

Müsabakanın 73. dakikasında Attila Szalai'nin harika gönderdiği uzun pası iyi bir şekilde kontrol eden Michy Batshuayi, sakin bir vuruşla fileleri sarstı ve takımını öne geçirdi.

GOL SONRASI BUZLAR ERİDİ

Michy Batshuayi, bu golle Fenerbahçe formasıyla ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Belçikalı yıldızın golü sonrası tüm takım büyük sevinç yaşarken Emre ve Batshuayi arasındaki buzlar da eridi.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2, Süper Lig'de ise 9 gol kaydetti.

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"ARAMIZDA HİÇBİR PROBLEM YOK"

Maçta tartışmaya yaşayan Fenerbahçeli oyuncular Emre Mor ve Batshuayi, karşılaşmanın ardından röportaja birlikte çıkarak aralarında bir problem olmadığını dile getirdi.

Batshuayi ile arasında bir problem olmadığını söyleyen Emre Mor, "Sahada adrenalin yükseliyor. Bu tip gerginlikler olabiliyor. Ciddi bir kavga değildi. Batshuayi ile aramızda hiçbir problem yok, olamaz." diye konuştu.

Michy Batshuayi ise "Kritik bir maçtı. En iyi maçımız değil. En önemlisi kazanmaktı. Eksiklere çok iyi çalışacağız. Önemli olan mental olarak ayakta kalabilmek. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağız." dedi.