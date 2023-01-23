Fenerbahçe'de Jorge Jesus 'stat' çıkışına açıklık getirdi! "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim"

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Fenerbahçe Teknik Diretörü Jorge Jesus, Ümraniyespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR İNANIYORLAR"

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "En önemlisi 3 puanı almaktı. İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik. Oyun olarak gösterdiğimiz farkı ilk yarıda skora yansıtamadık. İkinci yarıda Ümraniyespor oyuncularına kontra atak fırsatları verdik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Bugün de bu şekilde kazandık." dedi.

"GOLÜN DAKİKASI OLMAZ"

Son dakikalarda buldukları gollerin inançlarını gösterdiğini kaydeden Jesus, "Golün dakikası olmaz; gol, goldür. Son dakikalarda attığımız goller, takımın inandığının ve mücadele ettiğinin göstergesidir. Dediğim gibi başında da atsanız, sonunda da atsanız gol goldür." ifadelerini kullandı.

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"YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Jesus, Ümraniyespor stadyumu hakkındaki açıklamasıyla ilgili olarak "Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı. Ben stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." diye konuştu.

SAKATLAR HAKKINDA

Kadroda olmayan isimler hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken üçüncüye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz." dedi.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Maç tam da düşündüğümüz gibi geçti. Kazanmak önemliydi. Rakiplerimiz bizden önce oynamış ve kazanmışlardı. İlk yarıda çok kaliteli bir oyun sergilediğimiz düşünüyorum. Oynadığımız en iyi ilk 45 dakikaydı diyebilirim. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimize çok az top kullanma fırsatı verdik. İyi ve kaliteli oynayan taraf bizdik. 3 defa kaleciyle karşı karşıya kaldık. Oyun anlamında oluşturduğumuz farkı gole yansıtamadık. İkinci yarı, ilk yarıdaki gibi geçmedi. Ümraniyespor da maça ortak oldu. Bize kontra atakta problemler oluşturdular. Maçı kazanmayı bildik, çünkü bu takımın ruhu var. Son saniyeye kadar savaşıyor, son saniyeye kadar inanıyor. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



“ARDA GÜLER GEÇEN SEZONDAN DAHA FAZLA SÜRE ALDI”

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Arda Güler’in oynamamasını teknik bir karar olduğunu belirten Portekizli teknik adam, “Teknik direktörü olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Arda girmedi çünkü Emre Mor'un daha faydalı olacağını düşündüm. Emre, çok hızlı birebir hızlı oynayacağını düşündüm. Emre, bugün Valencia’ya asist yaptı. Özellik anlamında süratini yansıtmayı bildi. Arda’nın benimle birlikte almış olduğu süre, geçen sezondan daha fazla süre aldı. Hala ligin ikinci yarısı oynanmadı” şeklinde konuştu.



“ÜMRANİYESPOR BAŞKANINDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Hafta içi Ümraniyespor Stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını vurgulayan Jesus, “Stadyum konusunda, bugün kazanmamış olsaydık stadyumu bahane edemezdik. Harika bir zemin vardı. Şartlar iyi, güzel bir saha burası. Bizleri de çok iyi karşıladılar. Cümlelerimin yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ile oynadıkları maçı Olimpiyat Stadyumu’nda oynadıkları için orada oynanması farklı bir senaryo oluşturabilirdi. Maça daha farklı açıdan bakmak istemiştim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniyespor başkanından özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.



"EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSIYDI"

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Son zamanlarda takımda bir düşüş olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Jesus, “Aradan sonra oynadığımız maçlarda performans olarak Galatasaray maçında kötüydük. Onun dışında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu ligde kolay maç yok, rakipler bizi daha iyi tanıyor. Özellikle bugün ilk 45 dakika, en iyi deplasman performansıydı. Kesinlikle bu ligde kolay maç yok" değerlendirmesini yaptı