Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: "Kadın takımı olarak olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum"

Çakıroğlu, Boks Kadın Milli Takımı'nın çok iyi gittiğini belirterek, "Şu an takım olarak güzel başladık, iyi durumdayız. Kendi adıma geçen seneki performansımı yakaladım. Daha başındayken bunu yakaladım. Olimpiyat elemelerine doğru bir adım daha önde olacağımızı düşünüyorum. Şu an kamplarımızın sonunda turnuvalara gidiyoruz ya da ikili kamp yapıyoruz. Antrenmandaki performansımızı destekliyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var o da tamamen pandemiden kaynaklı. Biliyorsunuz karşılıklı bir spor ve eşli çalışmamız gerekiyordu. Uzun bir süre eşli çalışamadık. Sadece kondisyon idmanları yapıyorduk. Şu an ufak ufak başladık. Eldiven giyiyoruz, dövüşüyoruz artık. Turnuvalara gidip geleceğiz. Bu ufak eksikliklerimizi de tamamladığımızda 2021 de bizim için güzel geçecek diye düşünüyoruz. Herkes 2 altın gözüyle bakıyor ama ben bu takımın 3-4 madalya alabileceğini düşünüyorum. Çünkü olimpiyat elemelerinde İngiltere'de de çok iyi gidiyorduk. 5'te 5 olarak devam ediyordu maçlar ve kura olarak da herkesin zorlu rakipleri vardı. Artık şu rakip basit diye sevinemiyorsun çünkü herkes çok iyi. Biz buna rağmen 5'te 5 olarak gidiyorduk kadın takımı olarak. O yüzden çok umutluyum. Güzel geçeceğini düşünüyorum 2021'in de" diye konuştu.

"ALTTAN ÇOK İYİ BİR TAKIM GELİYOR"

51 kiloda mücadele eden milli boksör, ileride kendi kilosunu gönül rahatlığı ile devredebileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem bunu çok istiyoruz hem de bu eksik. Eğer bunu yaparsak biz ve bizden sonrakiler için çok faydalı olacak. Kendi adıma 2021'den sonra da çok kısa bir süre kalıyor. 2024'ü de zorlamak istiyorum. O yüzden altını doldura doldura gitmek istiyoruz. Belki 2021 belki 2024'te de altın madalya, olimpiyat madalyası alabilecek bir takım. Alttan gelenler de çok iyi. Şu an bize partner olarak yardımcı oluyorlar ama onları da yetiştiriyoruz biz. Yarın öbür gün ben bıraktığımda gerçekten samimi olarak söylüyorum gözüm arkada kalmayacak bir takım geliyor. Kendi kilomu çok rahat teslim edebileceğim kişiler yetişiyor. Bizle başladı ama ilk ve son olmayacak."