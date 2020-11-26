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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de 28-29 Kasım tarihlerinde Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek

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Kocaeli'de 28-29 Kasım tarihlerinde Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek
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Kocaeli'de 28-29 Kasım tarihlerinde Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle düzenlenen yarışmalara, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya'dan 60 sporcu katılacak.

Müsabakalar, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü iş birliğinde 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılan her sporcuya kokart, dereceye girenlere ise kupa ödülleri verilecek.

Müsabakalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallar uygulanacak.

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