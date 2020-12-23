Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan pratik mutfak gereçleri

Yumurta dilimleyici

Pratik sunumlar için oldukça kullanışlı bir gereç olan yumurta dilimleyiciyle, tek bir hamleyle yumurtanızı muntazam bir şekilde dilimleyebilirsiniz.

Sarma makinesi

Yaprak sarmasını herhalde sevmeyen yoktur. Ancak parmak kadar ince sarmalar hazırlamak genellikle usta işi gibi görünür ve hiç beceremeyeceğimizi düşündüğümüzden, yapmaya pek cesaret edemeyiz. Sarma makinesi sayesinde, bu konuda yetenekli olmanıza gerek kalmaz ve tıpkı anneniz gibi muazzam yaprak sarmalarına imzanızı atabilirsiniz.

Tırtıklı rende

Bize en sevdiğimiz fast food menülerini hatırlatan tırtıklı patatesleri aslında evinizde de deneyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece tırtıklı bir rende! Aynı zamanda kolay bir dilimleme yöntemi olan bu mutfak gereciyle zamandan tasarruf ederken çok sevilen çıtır patates dilimlerinin de tadını çıkarın.

Kestane çizici

Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneleri pişirmeden önce üzerlerine çizik atmak çoğumuz için neredeyse işkence gibidir. Buna ek olarak bir de bıçağın neden olabileceği ufak çaplı yaralama riskleriyle karşı karşıya kalırız. Tüm sorunları ortadan kaldıran harika bir mutfak gereci olarak kestane çizicilerden evinizde mutlaka bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Soğan dilimleyici

Yemek yaparken soğanları küçük küçük dilimlemek hem yorucu hem de göz yaşartıcı bir işlemdir. Soğan dilimleyiciler ise soğanları işkence olmaktan çıkarır ve kolay birkaç hamleyle sizi daha fazla oyalanmaktan kurtarır.

Süt köpürtücü

Bu ufak ev mutfak aletinin sadece sütü köpürtmeye yaradığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı zamanda mükemmel bir omlet ya da köpüklü ayranlar hazırlamak için de süt köpürtücünüzden yardım alabilirsiniz.

Ceviz kıracağı

Sağlığımız için oldukça gerekli bir besin kaynağı olan cevizleri, kırması da bir o kadar zordur. Üstüne bir de çıkardığı sesle ceviz kırmak tamamen eziyete dönüşür. Kabuklu cevizlerin daha sağlıklı olduklarını kabul edecek olursak, bu soruna basit bir kıracakla çözüm getirmenizde fayda var.

Katı yağ rendesi

Buzluktan çıkardığınız tereyağının erimesini beklemek yerine, bu pratik ev aletiyle zahmetsizce hem de zaman kaybetmeden rendeleyebilirsiniz.