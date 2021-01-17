Üreticisi bile gözlerine inanamadı! Tam 6,5 kilo ağırlığında

İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bolat, bahçesine turpun da içinde bulunduğu sebzeler ekti.

Eşiyle birlikte bahçeye giden Mustafa Bolat bahçenin bir köşesine ektiği turplardan birini uzun süredir çekmediğini fark etti.

Turpu topraktan çeken Mustafa Bolat gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

Toprak altından dev bir turp çıkaran Mustafa Bolat, böyle bir turpu ilk defa gördüğünü söyledi.

Bolat, "İhtiyacımız olan sebzeyi kendimiz ekiyoruz. Bu yıl bahçemin bir köşesine turp ekmiştim. Yemek için çektiğimde turpun çok büyük olduğunu gördüm. Böyle bir şey ile daha önce hiç karşı karşıya gelmemiştim. Gözlerimi alamadım. Turpu tarttığımda tam 6 kilo 514 gram geldi. Turpu sosyal medya üzerinden paylaştım. Arkadaşlarımdan ve çevremden güzel yorumlar aldım" dedi.