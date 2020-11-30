Nohutun, fasulyenin haşlama suyuyla pasta yapmaya ne dersiniz?
Kuru baklagiller özellikle kış aylarında sofralarımızın olmazsa olmazı. Nohut, fasulye, mercimek olmadan kışı geçiremiyoruz. Bu ürünleri pişirirken önceden haşlayıp sonra yemek yapıyoruz. Peki haşlama suyu ne oluyor? “Lavaboya döküyorum” diyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. ‘Aquafaba’ adı verilen bu suyu dökmek yerine kullanabileceğiniz o kadar çok alan var ki… Sizin için aquafaba’nın kullanım alanlarını aşağıda sıraladık. Afiyet olsun…
Evde haşladığınız ya da konserve aldığınız baklagillerin, özellikle de nohudun suyu, protein dolu olduğundan kesinlikle israf edilmemeli. Yapışkan sıvı diye de bilinen bu su, antioksidan maddeler ve sağlıklı yağlar açısından da çok zengin.
Bu ürün özellikle vegan mutfaklarda çok işe yarıyor. Çırpıldığında köpük kıvamı alan aquafaba hamur işlerinde yumurta beyazı ve süt yerine kullanılıyor.
Peki aquafaba ile ne yapabilirsiniz?
-- Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp vegan margarin yapabilirsiniz.
-- Vegan tereyağı ya da mayonez yapımında kullanabilirsiniz.
-- Mereng yapımında yumurta yerine kullanabilir yani makaron va da Pavlova gibi tatlılar yapabilirsiniz.
-- Şeker ve vanilyayla çırpıp krem şanti elde edebilir, vegan tatlılarda kullanabilirsiniz.
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