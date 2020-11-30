Nohutun, fasulyenin haşlama suyuyla pasta yapmaya ne dersiniz?

Evde haşladığınız ya da konserve aldığınız baklagillerin, özellikle de nohudun suyu, protein dolu olduğundan kesinlikle israf edilmemeli. Yapışkan sıvı diye de bilinen bu su, antioksidan maddeler ve sağlıklı yağlar açısından da çok zengin.

Bu ürün özellikle vegan mutfaklarda çok işe yarıyor. Çırpıldığında köpük kıvamı alan aquafaba hamur işlerinde yumurta beyazı ve süt yerine kullanılıyor.

Peki aquafaba ile ne yapabilirsiniz?

-- Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp vegan margarin yapabilirsiniz.

-- Vegan tereyağı ya da mayonez yapımında kullanabilirsiniz.

-- Mereng yapımında yumurta yerine kullanabilir yani makaron va da Pavlova gibi tatlılar yapabilirsiniz.

-- Şeker ve vanilyayla çırpıp krem şanti elde edebilir, vegan tatlılarda kullanabilirsiniz.