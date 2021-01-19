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Yemek
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

İranlı öğrenciler yemeklerini Alanya'ya tanıttı

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İranlı öğrenciler yemeklerini Alanya'ya tanıttı
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Alanya'da bir üniversite yabancı öğrencilerle dünya mutfağından örneklerin tanıtıldığı etkinliklerine devam ediyor.

Etkinliklerin ikincisinde, üniversitede eğitim gören İranlı öğrenciler Mehrshad Aliakbarzadeh ve Sepehr Ghasemlou, ülkelerinin mutfaklarında önemli bir yere sahip olan yemeklerden "Kashk e Bademjan" ve "Zereshk Polo ba Morgh" yemeklerini üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfaklarında pişirdiler.

Öğrenciler, Kashk e Bademjan’ın krema ve patlıcanın bir arada bulunduğu geleneksel bir yemek olduğunu, Zereshk Polo ba Morgh’un ise safran, tavuk ve diken üzümlü bir çeşit geleneksel pilav olduğunu anlattılar.

Üniversitede pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere gelecek hafta Filistinli öğrenciler ve Filistin mutfağından örneklerle devam edilecek.

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