Havalar soğuyunca sakatata talep yüzde 80 arttı

Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta hava sıcaklıları sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştü. Havaların soğuması ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanların kelle, pöç, dil, karaciğer, işkembe gibi iç organlarından oluşan sakatata da talep arttı.

Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında olan sakatat satışları yaz aylarına oranla yüzde 80 oranında yükseldi. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklara iyi geldiği düşünülen sakatatın kilogram fiyatları ise 5 lira ile 40 lira arasında değişiyor.



Şifalı olduğuna inanılıyor

Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze halinde Sakatatçılık yapan Ferhat Yıldız, kış aylarında sakatata talebin artmasının nedeninin insan vücuduna faydası olduğunu belirterek, “Memleketimiz Sivas Türkiye’nin soğuk illerinden birisi. Soğuk olunca sakatata talep yüzde 70-80 daha çok artmaya başladı. Çok artıyor. Çünkü soğuğa en büyük direnci gösteren sakatat. Bütün hepsinin ayrı ayrı lezzetleri insan vücuduna ayrı ayrı faydaları var. Mesela kelle eti dediğimiz lifli yiyecekler arasına girer. Karaciğer yine aynı şekilde. İnsandaki kansızlığa birebir. Pandemi dünyayı etkiledi. En çok talep gören paça ve pöç. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiği, direnci artırdığı için paça ve pöçe pandeminin zararı olmadı. Fiyatlar ise Karaciğerimiz 35 lira. Yürek 15 lira. Kelle yanak etimiz 25 lira. Yine dilin kilosu 35 lira’’ şeklinde konuştu.

Sakatat almaya gelen Osman bayındır ise, “Kış günü bazen tüketiyoruz. Yazın olmuyor da kışın işkembe ciğer alıyoruz. Kışın hastalıklara iyi geliyor diye alıyoruz. Çocuklara da yedirmeye çalışıyoruz. Virüsten falan da koruyor diyorlar. O yüzden alıyoruz’’ dedi.