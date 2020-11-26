Evde mükemmel bir patlamış mısır yapmanın sırları

Öncelikle tencereden bahsedelim. Tencereniz hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, önemli olan derin olması ve tabanının ince olması. İnce tabanlı tencere kısa sürede ısınacağından mısırlarınız hemen patlar.

Eğer kalın tabanlı bir tencere kullanıyorsanız, o zaman tencereye mısırları atmadan önce bir süre ocağın üzerinde yüksek ateşte ısıtmanızı tavsiye ederiz. Böylece mısırlarınız yağ çekmeden birkaç dakika içinde patlayabilir.

Yağ olarak sıvı yağ özellikle de yüksek sıcaklığa dayanıklı ayçiçeği yağı kullanmanız uygun olur. Tereyağı kısa sürede yandığından mısırlarınızı karartabilir. Ama “Ben mis kokulu bir tereyağlı mısırı tercih ederim” derseniz o zaman da tereyağınızı önce eritip üzerindeki köpüğü toplamanızı yani sadeyağ haline getirmenizi, daha sonra mısırda kullanmanızı öneririz.

Mısırın her türlüsü yüksek sıcakta patlayabilir ama marketlerde daha iyi patlayan bazı mısır türleri bulmanız da mümkün. Cin mısırı olarak bilinen bu mısır türünü tercih etmeniz işinizi kolaylaştırır.

MISIR NASIL PATLATILIR? EVDE KOLAY MISIR PATLATMA TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı mısır

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Mısırları ve yağı tencereye koyup güzelce karıştırın.

Mısırlar şişmeye başlayana kadar bekleyin.

Ardından üzerine tuzu serpin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ocağı biraz daha açın ve patlama seslerini dinleyin.

Ara sıra tencereyi sallayıp tüm mısırların patlamasını sağlayın.

Patlama sesleri gelmeye devam ettiği müddetçe kapağı açmayın.

Mısırlar tamamen patladığında derin bir kaseye döküp hemen servis edebilirsiniz.

Tencerenizi hemen yıkarsanız, patlamış mısır kokusu da mutfağa sinmeden kaybolacaktır.