Murat Can Ünverdi’den “Influencer olma” tüyoları

Sosyal medyayı takip eden sadık bir kitleye sahip olmak ve bu kitleyi elinde bulundurmak hiç de kolay değildir. Sizi takip edecek kişilerin güvenini kazanmak zahmetli bir iş olmakla birlikte; içerikleri özgün şekilde yaratmak ve izleyicilerin dikkatini çekmek ise, Influencer olmak isteyen kişilerin en zorlandığı konuların başında gelir.

Başarılı bir Influencer olmak için;

İlgilendiğiniz ve sürekli üzerinde içerikler oluşturabileceğiniz bir konu seçmektir. Aynı zamanda bir Influencer olarak nitelendirilebilmeniz için, bu alanda bir miktar uzmanlığın da olması gerekir.

Sosyal medya profillerinin ve hali hazırda bulunan profillerin optimizasyonu yapılmalıdır.

Influencer olmak için, bir iş hesabına geçilmelidir.

Biyografinizin ilgi çekici olması, en önemli noktaların başında gelir.

Profil resmi ve kapak fotoğrafı eklemek, kimliğinizi göstermenin ve insanların size güven duymasının anahtarıdır.

İçerik oluşturmak ve sosyal medya paylaşımlarından önce, hedef kitlesi belirlenmelidir.

Uzmanlık alanınızla ilgili içerikler oluşturulmalı ve bu konuda düzenli, tutarlı olunmalıdır.

Hedef kitleyle etkileşim kurmak ve marka iş birliklerine açık olduğunuzu göstermek, Influencer olma arayışınızı, tüm dünyaya duyurmanın en etkili yoludur.

Başarılı bir Influencer olmanın, uzun bir süreç ve çaba gerektirdiği unutulmamalıdır. Bu adımlar; denenmiş ve test edilmiş, en etkili uzman ipuçları olmakla birlikte bu ipuçları takip edildiğinde, başarılı bir Influencer olabilir ve çevrimiçi kazanç sağlamaya başlarsınız.

Marka Anlaşmaları

Influencer pazarlama; sıcak pazarlama olgusuyla eşdeğerdir. Ana akımın bir pazarlama stratejisi haline geldiği günümüzde, bu birkaç marka ve ajansla sınırlı değildir. Hemen her büyük endüstride, Influencer’lar giderek artmaya başladı ve birçok marka, Influencer’lardan daha fazla yararlanmaya başladı. Markalarla iş birliği yaparken, son derece dikkatli olunmalıdır. Takipçiler; ancak içeriklerinize eklediğiniz kişisel ve dürüst dokunuşlarla sadık olmalarına olanak tanır. Takipçilerinizi sponsorlu içeriklere boğmak, itibarınıza zarar verirken, takipçilerinizin bağlantısını kesmelerine de neden olur.



Etkileyici pazarlamanın dört aşamalı bir süreç olduğunu söyleyen Influencer’a göre;

Etkileyici pazarlama stratejisi geliştirmek

Etkileyici iş birliğini koordine etmek

Yaratıcı süreci yönlendirmek

Kampanya hakkında rapor hazırlamak, işin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Influencer’lar; etkileyici pazarlama ve performans odaklı reklamcılık gibi araçlarla strateji geliştirme ve uygulamaya kadar eksiksiz bir pazarlama hizmeti sunar. Hazırlık aşaması, üretim aşaması ve analiz aşamasıyla, kampanyalar üç ana aşamada gerçekleştirilir.

Aylık Kazançları

Sosyal medya platformlarında blog yazarlığı yapmak, içerik yayınlamak; çoğu insan için bir hobi olmaktan öteye gitmezken, bazı kişiler için ise hem kariyer hem kazanç kapısıdır. Birçok blog yazarı ve Influencer’ların çoğu; tutkularını yaşarken, bu tutkuyu paraya çevirmenin ve meslek haline getirmenin, çeşitli yolları olduğunu da keşfetti. Influencer merdivenini tırmanırken; yüksek takipçi sayınızın olması, gönderi başına daha fazla para almanızı sağlar. Ancak bu aşamaya gelirken bazı adımların da aşılması gerekir.

Mikro Influencer olarak tabir edilen 6bin ila 10bin takipçi arasındaki Influencerlar, uzun vadede kazanır ve çoğu zaman ücretsiz avantajlara sahip olur.

100 bin takipçiye ulaşan bir Influencer, her bin takipçi için, 10 dolar gibi bir ödeme alır.

50 bin ila 80bin takipçisi olan Influencer’lar, gönderi başına 200 dolar almaya başlar. Bu Influencer’lar; markalarla anlaşmalar yaparak, yeni bir kişi kodunu her kullandığında, satış yüzdesi oluşmaya başlar.

1 milyon takipçiye ulaşmak ise, çok büyük bir girişimdir. Burada ne yayınlandığı ne kadar ücret alındığı konusunda bir kural yoktur.

Influencer’ların kararlı takipçiler yanında içerikleriyle etkileşim kuracak takipçilere de ihtiyacı vardır. Bu yüzden paylaşımların etkileyici olması ve hedef kitlenizi etkilemesi önem kazanır.

Sürekli İçerik Üretme

İçerik pazarlaması birçok şekilde yapılırken bunun için hem içerik oluşturucular hem de Influencer’lar kullanılır. İkisi arasında çok az da olsa ince bir ayrım çizgisi vardır. İçerik oluşturucular; çeşitli medya ağlarında, kitlelerin ilgisini çekici profesyonel şekilde içerik üretirler. Diğer yandan Influencer’lar; otantik topluluğu teşvik etmek adına, kendi sosyal medya kanallarını kullanan mikro ünlüler olarak karşımıza çıkar.Murat Can Ünverdi’ye göre Influencer içerikleri çoğu zaman en mükemmeli olmasa da tüketicilerin sosyal medyada geleneksel bir ünlü ya da marka yerine takip ettikleri birine, güvenme olasılığı çok daha yüksek olmaktadır. Burada samimiyet ve yaratıcılık, kitleleri etkiler.

İçerik oluşturucular ile Influencer’lar arasındaki en belirgin fark; markaların ilişkilerini ve mesajını yaymak için, kullandıkları kanalları nasıl geliştirebilecekleridir. Influencer’lar, güven ve marka bilinirliğini oluşturmak için güçlerini kullanır. İçerik oluşturucular ise; ilgi çekici görüntüleri, videoları, blogları, multimedya içeriklerini düzenleyerek, bunları en iyi şekilde hedef kitleye sunarlar. Murat Can Ünverdi’ye göre bir Influencer’ı etkili kılan en önemli nokta, sadece güzel hazırlanmış içerikler değil, bunun yanından kişiliklerini baz alarak, hedef kitleyi etkileyecek yeteneklerini, düzgün hikâye anlatımıyla hedef kitleye sunmalarıdır.

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