Yanak inceltme nedir? Ameliyatsız yanak inceltme mümkün müdür?

Hollywood yüzüne sahip olmak isteyen kişiler alt yanakta biriken ve ‘Buccal fat’ adı verilen yağlardan kurtulmak ister. Bu yağlar aslında oldukça 5-8 gram gibi küçük gramajlara sahiptir. Küçük gramajlar bile hastaların alt yanaklarının büyük gözükmesine neden oluyor. ‘Buccal fat’ üst yanak ve alt yanak arasında bir ayrışma yaratmadığı için kişilere rahatsızlık verebiliyor. Bu neden ile kendilerini daha çekici hissetmek adına yanak inceltme yöntemlerine başvuruyorlar.



Agassi işleminde ameliyatsız yanak inceltme mümkün. Cihaz, ağız içinden verilen radyofrekanslar ile yanak inceltmeyi acısız bir hale getiriyor. Farklı radyofrekans seviyeleri ve yöntemleri ile yanak içerisinde eritilen yağ, hastanın vücudundan idrar yolu ile atılabiliyor.



Agassi yönteminde ana yanak yastığının çevresinde biriken yağların parçalanması hedefleniyor. Dolayısıyla yanak içerisindeki yağın tamamı alınmıyor. Parçalanan yağ, dışarıdan hiçbir müdahale olmadan vücudunuzdan atılıyor. Bu neden ile ne uygulanan radyofrekansın ne de yöntemin sizler için bir zararı yok.



Yanağınızdaki yağları tamamen aldırdığınızda, cildinizde bir gevşeklik görülebilir. Yağ alındıktan sonra cilt üzerinde oluşan gevşekliği gidermek için sıkılaştırma yöntemlerine başvurmak gerekebilir. Ancak Agassi yönteminde sonradan gelişen bir durum yaşanmıyor. Çünkü radyofrekans yanak içinizdeki yağları parçalarken, aynı zamanda cildi de sıkılaştırıyor. Bu avantaj ‘’Marionette’ denilen bölgede, yaşlanmayı geciktiriyor. Seans sonrasında ‘Marionette’ bölgesinin daha sıkılaşıp, gerginleştiğini gözlemleyebiliyorsunuz.



İşlem hastanın ihtiyacına göre 10-20 dakika kadar uygulanıyor. Yine hastanın ihtiyacına göre çeşitlilik gösterse de ortalama 2 seans Agassi uygulaması, yanak inceltme gözlemlemek için yeterli olabiliyor. Eğer hastanın şikayeti ortalama üstünde ise yan uygulamalar ile de desteklenebilir. İşlem agresif bir işlem olmadığı için hasta işlem sonrasında anında gündelik hayatına geri dönebiliyor.



İşlem sonrasında hastalara bol su tüketimi öneriyoruz. Böylece Agassi yöntemi ile parçalanan yağ vücuttan idrar yolu ile daha kolay atılabilecektir.