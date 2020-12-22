Kuru saçların nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Saçlarınızın kuru olduğunu nasıl anlarsınız?

Öncelikle saçlarınızın kuru olup olmadığını anlayabileceğiniz basit bir test ile başlayalım. Parmaklarınızı saçınızın arasından geçirin. Doku nasıl? Nemsiz ve sert mi? Şimdi, hızlıca uçlara doğru parmaklarınızı kaydırın. Saçlarınızın uçlarında gözle görünür kırılmaları fark ettiniz mi? Varsa, saçınız kurudur ve bu, saç tellerinizin nemi tutmadığı anlamına gelir.

Kuru saçların sebepleri nedir?

Saç derisi saç tellerini nemlendirmeye yetecek kadar doğal yağ üretmediğinde saç kurur. Sebum olarak bilinen bu yağ, saç tellerini korumak ve nem kaybını önlemek için kaplar. Bu süreçteki herhangi bir rahatsızlık saçınızın kuru, kabarık ve donuk görünmesine neden olabilir.

Kuru saç derisi

Pul pul dökülen saç derisi, kuru saçın arkasındaki açık bir nedendir. Kuru bir saç derisi, saç tellerini nemli tutmak için yeterli doğal yağ üretemez, bu da kuru saça, dökülmeye ve kaşıntılı bir saç derisine neden olur.

Sert kimyasallara maruz kalma

Saçınızın görünümünü ve hissini kimyasal olarak değiştiren boyalar, kimyasal gevşeticiler ve diğer ürünler, uzun vadede saçlarınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Sülfatlar gibi sert kimyasallar içeren saç bakım ürünlerini kullanmak, doğal yağların da arınmasına neden olabilir ve kuruluğa, kıvrılmaya ve kütikül hasarına yol açabilir.

Çevresel faktörler

Uzun süre güneşe maruz kalma, soğuk hava, sert rüzgâr ve tuzlu ya da klorlu suya maruz kalma gibi aşırı çevresel koşullar saçlarınızı kurutabilir. Ayrıca çevre kirliliği oksidatif hasara neden olabilir ve saçı kurutabilir. Bunların dışında, sık şampuanlama, yanlış ürün seçimi, yüksek ısı da saçınıza zarar veren etkenler arasındadır.

Diyetiniz bile saç sağlığının korunmasında rol oynar. Beslenme dengesizlikleri saçın kurumasına, hasar görmesine ve ayrıca dökülmesine neden olabilir.

Yukarıda listelenen nedenlerin dışında, yaşam tarzınız, konumunuz ve genetik geçmişiniz kuru ve kırılgan saçlara neden olabilir. Doğru tedavi için, bu değişiklikleri gözlemlemeli ve not almalısınız.

Saç kuruluğuyla mücadele etmek ve saçın hacmini ve parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olmak için, aşağıdaki uygulamalardan bazılarını deneyebilirsiniz.

Kuru saç nasıl tedavi edilir?

Kuru saçta nem yoktur. Bu nedenle kuru saçı tedavi etmenin en iyi yolu saçı nemlendirmektir.

Saç kremi ve saç maskeleri kullanın

Saçınızı nemli tutmak için derinlemesine yumuşatıcı saç maskeleri ve kalıcı saç kremleri kullanın. Shea veya kakao yağı gibi besleyici yağlar kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu yağlar saçın ihtiyacı olan temel besinleri sağlar ve saçı yumuşatmak ve kuruluğu azaltmak için nemi hapsetmeye yardımcı olur.

Hafif ve besleyici şampuanlar kullanın

Alkol ve SLS gibi sert kimyasallar ve kurutucu maddeler içermeyen hafif bir şampuan kullanın. Bu, derinizin pürüzsüzleşmesine ve saç tellerindeki nemin hapsolmasına yardımcı olacaktır.

Düzenli olarak kırıklarını aldırın

Kırık uçlar, saç hasarı ve kuru saçın yaygın bir işaretidir. Düzenli olarak kırıkların aldırılması, ayrık uçları ortadan kaldıracak ve elektriklenmeleri önleyecektir.