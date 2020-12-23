Kirpikler nasıl uzatılır? Dolgun ve hacimli kirpiklerin sırrı

Kirpik serumu kullanın

Kirpiklerin daha uzun, daha sağlıklı ve dolgun olmasını sağlayan serumlarla doğal yollarda istediğiniz sonuçları uzun vadede de olsa elde etmek mümkün. Bunun için en çok fayda sağlayan bal ve E vitamini bileşenlerinden yardım alabilirsiniz.Bu ürünlere alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için, yama yöntemiyle öncelikle bileğinizde deneyebilir ya da bir uzmana danışabilirsiniz.

Hint yağı kullanın

Hint yağının kirpik ve saçları güçlendiren özel bir formül olduğu gözlemlenmiştir. Nemlendirici ve antioksidan gücü sayesinde kirpiklerin uzamasında ve güçlenmesinde oldukça etkili olan bu yağ sayesinde kırılmalar ve kopmalar azalır. Yağ aynı zamanda tüyleri çevresel etkenlerden korumaya yardımcı olabilecek yeterli E vitaminine sahip. Böylelikle kirpiklerdeki nemi hapsediyor ve yumuşamasını sağlıyor.

Destekleyici takviyeler alın

Küçük, narin tüyler olan kirpikler, aslında saç tellerinizle aynı proteinlerden oluşuyor. Yani aynı saçların olduğu gibi kirpiklerinizin de keratin takviyelerine ihtiyacı var. Bu nedenle araştırmalar, kolajen ve biotin takviyelerinin kirpiklerinizin doğal nem seviyelerini desteklemeye yardımcı olacağına işaret ediyor.

Serum infüzyonlu bir maskara kullanın

Kirpikleri daha dolgun gösterirken, aynı zamanda sağlıklı uzamasını destekleyen serum infüzyonlu maskaraları tercih edebilirsiniz. Bu, kirpikleri uzatmanın hem doğal hem de estetik bir yoludur. Ayrıca içeriğinde diğer maskaralar gibi kurutucu formüller olmadığı için daha az topaklanma eğilimindedir.

Düzenli olarak temizleyin

Gün içinde makyaj, yağ ve kirin kirpiklerinize yapıştığını fark edersiniz. Bu durum uzamalarını engelleyerek dökülmelere sebep olabilir. Çünkü onların da sağlıklı olmaya ihtiyacı olan kökleri vardır ve her gün rutin olarak temizlenmesi, kıl köklerini güçlendirmenin en önemli yoludur.

Stresten uzak durun

Daha önce belirttiğimiz tüm bakım önerilerinin yanında, elbette hayatımızın her anını etkileyen önemli bir faktör daha var: Stres! Gün içinde mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışmak, narin ve ince kirpiklerinizin sağlığı için de önemlidir. Stresli olduğunuz zamanlarda gözlerinizi ovuşturmak ve sürekli oynamak kirpiklerinizin güç kaybetmesine neden olabilir.