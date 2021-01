‘Yürüyen Adam’dan ‘kadına şiddet' tepkisi

Tonya ilçesinde yaşayan Muhammet Çelik, sosyal sorunlara dikkat çekmek için hazırladığı bilgilendirici yazılarla yürüyor. Daha önce Trabzonspor için İstanbul'a yürümüş ardından kansere karşı farkındalık oluşturmak için Ankara'ya. Bölgede Yürüyen Adam olarak tanınan Muhammet Çelik, şimdi de ‘kadına şiddete hayır’ demek için harekete geçti. Kadınlara destek olmak ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için sırtında taşıdığı ‘Kadınlar bize Allah’ın emanetidir’ yazılı dövizle ilçe sokaklarında yürüyen Çelik, vatandaşlara uyarı broşürleri dağıtıyor. ‘Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın’ yazılı tişört de giyen Çelik, Tonya’da pazar yerinde dolaştığı esnafa da broşür dağıttı. Kadınlara yönelik her türlü şiddetin her yerde son bulması temennisinde bulundu. Kadınlara, iyi davranılması için ricada bulunan Çelik, duyarlılığıyla çevrede ilgi odağı oldu.



‘KADINLAR SOLMAYAN BİR ÇİÇEKTİR’



İlçe esnafını ve semt pazarını dolaşarak broşür dağıttığını anlatan Muhammet Çelik “Kadınlara yönelik işlenen cinayetlere, karşı durmanın zamanı geldi ve geçti. Kadınlara yapılan şiddet, taciz gibi eylemlere çok üzülüyoruz. Duyarlı vatandaş olarak böyle bir eylemi yapmayı düşündüm. Kadınlar solmayan bir çiçektir, soldurmayalım” dedi.



'ERKEK OLARAK UTANIYORUM’



Kadına yönelik şiddete tepki gösteren bölge sakinlerinden Durmuş Uzun, “Bizi yetiştiren de kadındır. Erkek olarak utanıyorum kadına yönelik vahşet haberlerini duyduğum zaman. Başka laf üretmeye gerek yok. Kadınlar baş tacımızdır” diye konuştu.



Çelik’in yaptığı çalışmaya destek verdiğini belirten esnaftan Fikri Sağlam şunları söyledi: “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadın cinayetine karşı yıllardır mücadele ediyoruz. ‘Kadına şiddet’ Tonya’da gerçekten minimum noktadadır. Bunun Türkiye’ye örnek olması lazım.”



‘ERKEKLER KADINLARDAN NE İSTİYOR’



Yöre sakini Ayşe Kurt, “Bu erkekler ne istiyor kadınlardan, kadınlar pişirir, yedirir, çocuk doğurur. Kadınları öldürenler erkektir, onları da kadınlar doğuruyor ne istiyorlar kadınlardan?” diyerek tepkisini dile getirdi.