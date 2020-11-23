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Güncel
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı

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Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı
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TÜRKİYE’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Fotoğraf sanatçıları da bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Van Gölünde seyrine doyumsuz gün batımı
Türkiye'nin en büyük, sodalı özelliği ile de dünyanın en büyük gölü olan Van Gölü'nde özellikle kasım ve aralık aylarında oluşan gün batımı, hayran bırakıyor. 3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümü ve 1646 metrelik rakımı ile bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünüyor. Fotoğraf sanatçıları, bu eşsiz manzarayı görüntülemek için akşam saatlerinde Erciş ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan sahil yolu bandına geliyor. 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’nın oluşturduğu siluet ise fotoğrafçılara ayrı bir güzellik sunuyor.

Fotoğrafçılar ve doğaseverler, bu doyumsuz manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Van Gölünde seyrine doyumsuz gün batımı

 

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