Trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru

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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak köpek, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi.



O anlar Metin Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.



Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.