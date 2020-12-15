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Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gören bir daha baktı! İşlek caddede sıra dışı görüntü...

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Son dakika... Gören bir daha baktı! İşlek caddede sıra dışı görüntü...
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Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon’daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı. Şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan” Kaz” ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı olurken o anı cep telefonuyla görüntülemek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de” “HES kodu var mı onun abla ? sorusuna “var var” diye cevap vermesi gülümsetti.

Son dakika... Gören bir daha baktı İşlek caddede sıra dışı görüntü...

Kaz’ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Son dakika... Gören bir daha baktı İşlek caddede sıra dışı görüntü...

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