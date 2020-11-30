Sığırcıkların gökyüzü dansı

Kaleiçi civarında önceki gün, akşam saatlerinde Dolunay eşliğinde gökyüzünde onlarca sığırcık kuşunun toplu şöleni gözlendi. Sığırcıklar yaklaşık yarım saat süren gösterileri sonrasında, geceyi geçirmek için büyük bir ağacı seçti. Kuş gözlemcisi biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, sığırcık sürülerinin özellikle kışın gün batımında toplu uçuşlarıyla görüldüğünü belirterek, “Geceyi geçirmek için bir yer arayışında olan bu uçuşları bazen müthiş bir senkronizasyon içinde görenleri etkisi altına alan bir görsel şölen sunar" dedi.



Bu toplu uçuş sırasında bir yırtıcı kuş tarafından takip ediliyor olabileceklerini de söyleyen İnce, “O sırada dikkatli bakılırsa onları takip eden bir kuşu hemen fark edebilirler. Oradan oraya geçişleri ani yön değiştirişleri bu yırtıcı kuşa karşı büyük gözükme ve dikkat dağıtma davranışıdır. Yüzlerce kuş arasında odaklanma elbette zordur. O nedenle aralarına girip ritmi bozmaya çalışıp bir tanesini sürüden ayırmaya çalışır. Burada müthiş bir dans vardır ve sığırcık sürüsünde o dansa uymayan av olur. Halk arasında sığırcık çok görüldüğü yıllarda kışın çok çetin geçeceği de söylenir" diye konuştu.