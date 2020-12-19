Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi

Kış aylarında açık arazi, tarla ve sazlık alanlarda toplanan binlerce sığırcık kuşu, yem aramak için bir arada hareket ediyor. Aynı zamanda bu toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlardan da korunan sığırcıklar, gökyüzünde adeta dans ediyor.