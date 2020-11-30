MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriRenk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
GeriGüncel Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Abone Olgoogle-news

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, renk cümbüşü ile buluşan sis yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, kontrollü ilerleyebildi. Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlarda oluşan sararmalar ile birlikte yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun altında kalan evler, cami minareleri ve güneş ışıkları ile oluşan görüntüler güzel kareler oluşturdu.

Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle