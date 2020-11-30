Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, kontrollü ilerleyebildi. Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlarda oluşan sararmalar ile birlikte yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun altında kalan evler, cami minareleri ve güneş ışıkları ile oluşan görüntüler güzel kareler oluşturdu.