Kısıtlamada kaz ve ördeklerin ekmek mücadelesi

​Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla birlikte bir dizi tedbir kararı alındı. Bu tedbirlerden biri ise toplu yemek yenen kafe, restoran gibi işletmelerin masa servisini kaldırması oldu. Bunun yanı sıra halka açık mesire alanı ya da göl kenarlarında piknik yapmak da yasaklandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da devreye girmesiyle özellikle sokak hayvanlarının yiyecek ve içecek bulması zorlaşırken hayvanseverler kedi ve köpekler için yaptıkları besleme çalışmalarını artırdı. Fakat kedi ve köpeklerin dışında özellikle restoranların ve piknikçilerin artık yiyeceklerinden beslenen göl canlıları kazlar, ördekler ve martılar vatandaşlar tarafından unutuldu.



Adana’da kısıtlama sonrası Seyhan Baraj Gölü civarındaki bölgelerden Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki işletmelerin kapanmasıyla gölde yaşayan kazlar, ördekler, martılar aç kaldı. Çevre esnafının günde birkaç kez çuvallarla ekmek getirip açlıklarını gidermeye çalıştıkları hayvanların açlıktan neredeyse ekmek çuvallarını parçalamaları görenleri şaşırttı.



‘AÇ VE PERİŞAN DURUMDALAR’



Seyhan Baraj Gölü’nün simgelerinden olan hayvanların bu süreçte ölümle burun buruna geldiğini kaydeden Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, buradaki esnafın çabalarını takdir ettiklerini ama tüm kentten yardım beklediklerini söyledi. Kendilerinin de durumdan yeni haberdar olduklarını ve o dakikadan itibaren besleme çalışmalarına katıldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Adana’da yaşayan merhamet sahibi tüm insanlara sesleniyorum. Burayı mutlaka gelip ziyaret etsinler. Gelirken bu hayvanların yiyeceği türden ekmek vb. ürünler getirsinler. Doğada yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Bu güzellikler Avrupa’nın elinde olsa burayı cennete çevirirdi. Burada yaşayan hayvanlarımız maalesef aç ve perişan durumda. Lütfen buraya duyarsız kalmayalım. Hayvanlarımızı unutmayalım. Gördüğünüz gibi kazlar, ördekler bir lokma ekmek için birbirine girdi" dedi.



‘BİZİ GÖRÜNCE ÇUVALLARA SALDIRIYORLAR’



Tedbir kararları sonrası her gün Seyhan Baraj Gölü kenarına gelerek göl hayvanlarını beslediğini kaydeden restoran işletmecisi Abbas Doğan (56) ise ellerinden geldiğince bu hayvanlara dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi. Besleme yaparken videolar çekip sosyal medyada yayınladıklarını ve yardım beklediklerini ifade eden Doğan, "Bu kargaşanın sebebi hayvanların ekmek kavgası. Adanalıların bu hayvanları sahipsiz bırakmayacaklarını düşünüyoruz. Biz çuvallarla ekmek vermeye çalışıyoruz ama bir yere kadar gücümüz yetiyor. Gördükleri an açlıktan çuvallara saldırıyorlar. Vicdanlı her insan yemek artıklarını buraya getirip bu hayvanları besleyebilir” dedi.