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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını doyurdu

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Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını doyurdu
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Hakkari’de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.

Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını doyurdu
Görevden dönen Hakkari İl Özel İdaresi Merkez Şefi Seyni Aydemir ve beraberindekiler, Durankaya beldesi yolunda iki tilki ile karşılaştı. Araçların sesinden korkan tilkiler kaçarak yuvalarına girdi. Tilkilerin aç olduğunun farkına varan Aydemir ve arkadaşları, yanlarındaki yiyecekleri tilkilerle paylaştılar. İl özel idaresi ekibi, yuvalarına giren tilkileri kendi elleri ile beslediler.

 

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