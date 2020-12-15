MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriKafkas arısı kar altında kışlıyor
GeriGüncel Kafkas arısı kar altında kışlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Suat İNCEDERE/SUSUZ (Kars), (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Kafkas arısı kar altında kışlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kafkas arısı kar altında kışlıyor
Abone Olgoogle-news

DOĞU Anadolu'da birçok bal üreticisi kovanlarını daha sıcak bölgelere götürürken Kars'ın Susuz ilçesinde ata mesleğini sürdüren Serhat Aybek, Kafkas ırkı arıları bulunan kovanları kar altında kışlattı. Aybek, "Orijinal Kafkas arısı kesinlikle üşümez. Bizler arılarımızı çocuğumuz gibi besliyoruz. Kovanın üstüne strafor koyuyoruz ve bu şekilde daha iyi netice alıyoruz" dedi.

Kafkas arısı kar altında kışlıyor
Arıcılıkta dört önemli ırktan biri olan Kafkas arıları, daha sağlıklı ve güçlü olması için dondurucu soğuğa rağmen açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlatılıyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde Kafkas arısı yetiştiriciliği yapan Serhat Aybek, arı dolu kovanları kar altında kışlattı. Orijinal Kafkas arısının üşümediğini ifade eden Aybek, "Orijinal Kafkas arısı kesinlikle üşümez. Bizler arılarımızı bir çocuk gibi besliyoruz, kovanın üstüne strafor koyuyoruz ve bu şekilde daha iyi netice alıyoruz. Ben arının sayısının artmasını değil, bahara daha güçlü çıkmasını istiyorum ve daha verimli hale gelmesini sağlıyorum. Bunun için de en önemli etken olarak arıyı dışarıda kışlatıyorum. 3 yıldır dışarıda kışlattığım arının çok iyi neticesini gördüm. Kafkas arısı dışarıda kar altında üşümez. Arının üşümemesi için kovanın sağlıklı bir şekilde izole edilmesi lazım. Arı zaten kendi ısısını sağlıyor, üzüm gibi salkım yaparak ısı dolaşımını sağlıyor. Arı ne demek istiyor, ‘benim işime karışmayın’. Arı, ‘benim doğada, bal veriminde, benim işime karışmayın’ diyor. Biz arıcılar arıların elçisiyiz" diye konuştu.
Kafkas arısı kar altında kışlıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle