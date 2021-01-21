Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı çekince İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkonuş Yaylası'na koruma altındaki geyikler için saman bıraktı. Bu sırada geyikler ekiplerin yanına geldi. Ekipler geyikleri elleriyle besledi.