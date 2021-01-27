Erzurum'da karlı yolları aşıp, öğrencilere hediyeler götürdü

Erzurumlu Elif Yılmaz, 7 yıl önce bir grup arkadaşıyla 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla kırsal mahallelerde yaşayan çocukları sevindirmek amacıyla çalışmaya başladı. Aracının arkasına doldurduğu oyuncakları mahalle mahalle dolaşarak dağıtan Yılmaz, Covid-19 salgını döneminde de boş durmadı. Çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren Yılmaz, karne alamadan tatile başlayan öğrencileri sevindirdi. Sosyal medya takipçilerinin desteğiyle bere, atkı ve kışlık bot toplayan Yılmaz, öğretmen Muharrem Öztürk'ün mont desteğiyle yeniden yollara çıktı.



Araçlarının bagajlarına koydukları malzemelerle Çat ilçesine bağlı Bardakçı, Göbekören ve Bozyazı mahallelerindeki çocuklara karne hediyesi dağıtan Yılmaz ve Öztürk, zaman zaman karla kaplı yol engeline takıldı. Yolda kalan araçlarını mahallelinin desteğiyle kurtaran Yılmaz ve Öztürk, 50 çocuğa karne hediyesi olarak mont, bot, bere ve eldiven verdi. Yılmaz ve Öztürk'ün verdiği hediyelerini alan çocuklar, büyük sevinçle evlerinin yolunu tuttu.



'ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİNE VESİLE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM'



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır yollarda olduğunu belirten Elif Yılmaz, "Mahalle mahalle dolaşıp arabamın bagajına doldurduğum oyuncaklarla çocukları bir nebze olsun güldürmeye çalıştım. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlara maddi manevi destek geldi. Bugün de öğretmen arkadaşların yardımıyla karne tatiline giren çocukları sevindirmeye çalıştık. Kış şartları bayağı zor, aracımızda yolda kaldı ama çocukların gülümsemesine vesile olmaktan mutluluk duyduk" dedi.