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KARAMAN (İHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Ermenek’te sonbahar manzaraları hayran bıraktı

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Ermenek’te sonbahar manzaraları hayran bıraktı
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Karaman’ın Ermenek ilçesi Karalar Mahallesi'nde bulunan kavak ağaçları, sonbaharın eşsiz yaprak dökümüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ermenek’te sonbahar manzaraları hayran bıraktı
Sonbahar aylarının son günlerine gelinirken sararıp yere düşen yapraklar, yollarda adeta bir örtü oluşturdu. Binlerce yaprağın yollara dökülmesiyle kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ermenek’te eşsiz manzaralar oluştu. Yoldan geçenler araçlarını durdurarak sonbaharın sunduğu eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekiyor.

“Bu güzellikleri herkesin görmesini isteriz”

Ermenek Karalar Mahallesi Muhtarı Mustafa Çıbık, "Mahallemiz doğal güzellikleri ile eşsiz bir mahalledir. Ermenek baraj gölünden 50 metre yüksekliği vardır. Bu nedenle kışın neredeyse kar tutmayan bir havası var. Yazın piknik amaçlı, diğer mevsimlerde gezi ve fotoğraf çekmek için yüzlerce kişi mahallemizi ziyaret eder. Biz herkesin gelip bu doğal güzellikleri görmesini isteriz’’ dedi.

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