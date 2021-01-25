Buz tutan Arin Gölü'nde halay çekip, maç yaptılar

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilerken, gençler için de eğlence kaynağı oldu. Adilcevaz ilçesine bağlı Güldüzü köyünde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, aşırı soğukta buz tutunca gençlerin oyun alanına dönüştü. Yüzeyi buz tutan gölde bir grup genç, çaldıkları müzik eşliğinde halay çekip, futbol maçı yaptı.



Donan göl üzerinde halay çeken Orhan Emen, "Yaz aylarında 200’e yakın kuşa ev sahipliği yapan bir göl. Flamingoların dinlendiği bir yer. Kış ayları ile birlikte bu göl her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tuttu. Gençler ve çocuklar buraya gelerek futbol oynuyor. Bazen de halay çekiyorlar. Özellikle fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bizler yaz aylarında buralarda piknik yapıyoruz. Kış aylarında da eğlence yerimiz oluyor" dedi.



Bağlama çalarak, gençleri eğlendiren Ünal Emen ise “Bizler köylerin gençleri ile birlikte buraya geliyoruz. Her yıl bu dönemde Arin Gölü buz tutuyor. Kalın buz tabakasının üstünde hem futbol oynuyoruz hem de köylülerimizle birlikte halay çekerek eğleniyoruz" diye konuştu.