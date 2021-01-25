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Güncel
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

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Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi
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BURSA’da yağmur sonrası kent semalarından görülen gökkuşağı, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bursa’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentteki hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Kentte kısa süreli etkili olan yağmur sonrası ise, oluşan gökkuşağı ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kent semaları yarım daire şeklini alan gökkuşağının renkleriyle kısa bir süre hoş manzaralar oluşturdu.

Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

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