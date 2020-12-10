MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriBoş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği
GeriGüncel Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Olcay DÜZGÜN- Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de, bacadan girdiği boş apartman dairesinde mahsur kalan güvercin, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler, levyeyle kapıyı açarak, güvercini aldı.

Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği
Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Mahallede fırıncılık yapan İsmail Sunulu, iş yerinin karşısındaki dairede güvercinin çırpındığını görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Almanya'da yaşadığı öğrenilen Tuğrul Kaya'nın evine girmek için gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıkan ekipler, levyeyle kapıyı açarak, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin, kontrollerinin yapılması için polis ekipleri tarafından veterinere götürüldü.
Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle