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Güncel
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Beş kuşaktır semercilik yapıyorlar

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Beş kuşaktır semercilik yapıyorlar
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HATAY’da unutulmaya yüz tutan semercilik mesleğini geleneksel yöntemlerle sürdüren Mustafa Gezer (50), ailesinin 5 kuşaktır bu işi yaptığını, mesleğini yaşatmak için çabaladığını ifade etti.

Beş kuşaktır semercilik yapıyorlar
Antakya Semerciler Çarşısı'nda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulamaya yüz tutan meslekler arasına giren semercilik yapan Mustafa Gezer, bu işe ilkokul döneminde başladığını söyledi. Mesleği babasından öğrendiğini ve aile olarak beş kuşaktır semer yapıp sattıklarını ifade eden Mustafa Gezer, artık bu işi yapan kimsenin kalmadığını, kentteki son temsilcisi olduğunu kaydederek, “Mesleği babamdan öğrendim, 40 senedir bu mesleği yapıyorum. Semercilik dedemden ve babamdan bana kaldı, ben de devam ettiriyorum. Eskisi gibi iş kalmadı ama mesleğimi terk etmek istemiyorum, bu işi yapmaya mecbur hissediyorum kendimi. Çünkü ben bırakırsam köylerde hayvanları için semere ihtiyaç duyan kişiler perişan olur, çünkü benden başka aktif olarak yapan kalmadı" dedi.

‘MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN ÇABALIYORUM’

Elinden geldiğince bu mesleği yaşatmak istediğini söyleyen Gezer, şöyle konuştu:

"Benden hayvanları için semer isteyen kişiler bana dua ediyorlar, aman usta sen bu işi bırakma diyorlar. Ben şu an aktif olarak semer yapan tek kişiyim Antakya'da, ayrıca semer tamiratı da yapıyorum. Çok emek isteyen bir iş ama kazancı az. Meslek ölmesin diye çabalıyorum. Çok şükür köylerden halen sipariş alıyorum.”

Semercilik mesleğini bugün geleneksel yöntemlerle el yordamıyla yaptığını belirten Gezer, şunları söyledi:

"Bu işi babamdan nasıl öğrendiysem öyle yapıyorum. At semeri ile eşek semerinin yapım süresi farklıdır. Günde bir at semeri, 2 tane de eşek semeri yapabilirim. Tabi kullanım süresi yapılan işe ve sıklığına göre değişir. Bir semeri 3 ay da kullanan var 2 sene de kullanan var. Yaptığı işe göre değişir. Dağdan odun çeken bir kişi ile bahçeye gidip gelen kişinin yıpratma derecesi farklıdır. Yapımında keçe, deri ve içinde perdi otu kullanılır. Zahmetli olsa da bu meslek bir kültür ve bir gelenektir." 

Gezer, at semerini 400 TL, eşek semerini ise 250 TL’ye sattığını aktardı.

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