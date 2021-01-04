Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor

Muş'un Çukurbağ köyünde besicilik yapan 2 çocuk babası Ersin Tuncer'e ait koyunlardan birisi 2 yavru doğduktan 4 gün sonra öldü. Yeni doğmuş kuzuların ölmemesi için onları evine alan Tuncer, kuzuları biberonla beslemeye başladı. Eşi ve çocuğunun da yardım ettiği Tuncer, kuzuların bakımıyla özel olarak ilgileniyor. Tuncer'in adeta bebek gibi baktığı 2 kuzu peşinden hiç ayrılmıyor. Ersin Tuncer, elleriyle beslediği kuzuların her gün biraz daha büyümesiyle mutlu olduğunu, onları çok sevdiğini söyledi.



Tuncer, "Nereye gitsem peşimden geliyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Günde 3 kez biberonla süt veriyorum. Hava soğuk onları evde sobanın yanında ısıtıyorum" dedi.