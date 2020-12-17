Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)
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96 yaşında koronavirüsü yendi
KIRŞEHİR’in Mucur ilçesinde 96 yaşındaki Hayri Albayrak, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.
Mucur'da oturan Hayri Albayrak, 2 Aralık’ta halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Albayrak'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Albayrak, evinde karantina altınaya alınarak, ilaç tedavisi gördü. 14 gün süren karantinanın ardından Albayrak, sağlığına kavuştu.
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