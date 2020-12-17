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Güncel
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

96 yaşında koronavirüsü yendi

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96 yaşında koronavirüsü yendi
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KIRŞEHİR’in Mucur ilçesinde 96 yaşındaki Hayri Albayrak, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Mucur'da oturan Hayri Albayrak, 2 Aralık’ta halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Albayrak'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Albayrak, evinde karantina altınaya alınarak, ilaç tedavisi gördü. 14 gün süren karantinanın ardından Albayrak, sağlığına kavuştu.  

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