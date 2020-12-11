MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel Haberleri94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
GeriGüncel 94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi
Abone Olgoogle-news

MARDİN'de yaşayan 94 yaşındaki Zeki Erken, 23 gün süren tedavisinin sonunda, doğum gününde, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Artuklu ilçesinde yaşayan 8 çocuk ve 35 torun sahibi Zekiye Erken, koronavirüse yakalandı. 23 gün süren tedavisinin sonunda, Erken, 94'üncü yaş gününde hastalığı yendi. Karantina süreci evinde devam eden Erken'in torunu Mehmet Şerif Elbaner, anneannesine doğum günü pastası götürerek, mum üfletti.

Mehmet Şerif Elbaner, anneannesinin doğum günü sürprizinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda kendisini evde izole ediyoruz. Karantina süreci devam ediyor. Doğum günü pastası götürdüm. Çok mutlu oldu.  En kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle