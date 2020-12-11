94'üncü yaş gününde koronavirüsü yendi

Artuklu ilçesinde yaşayan 8 çocuk ve 35 torun sahibi Zekiye Erken, koronavirüse yakalandı. 23 gün süren tedavisinin sonunda, Erken, 94'üncü yaş gününde hastalığı yendi. Karantina süreci evinde devam eden Erken'in torunu Mehmet Şerif Elbaner, anneannesine doğum günü pastası götürerek, mum üfletti.



Mehmet Şerif Elbaner, anneannesinin doğum günü sürprizinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda kendisini evde izole ediyoruz. Karantina süreci devam ediyor. Doğum günü pastası götürdüm. Çok mutlu oldu. En kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz" dedi.