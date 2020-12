Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Erken dönemde tedavi edilmezse...

Polikistik over sendromunun üreme çağındaki kadınlarda en yaygın görülen problem olduğunu belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, şunları söyledi: "Polikistik over sendromu birçok farklı uzmanlık alanı tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Halk sağlığı sorunudur. Uzun dönemi kapsayan belirtilerle kendini gösterir. Genel anlamda birkaç problem daha sık görülür. Bunlardan birisi kısırlıktır. Hastaların önemli bir bölümü kısırlık sorunuyla başvurur. Diğer bir kısmı ise, kıllanma sorunuyla gelir. Bunun yanı sıra, saç dökülmesi, adet düzensizlikleri, yüzde sivilcelerin oluşması problemleriyle de hastalar başvurabilirler. Diyabet hastalığı, polikistik over sendromu olan kadınlarda yaklaşık 7-10 kat daha fazla görülmektedir. Uzun dönemde bu hastaların başka problemleri de ortaya çıkabilir. Metabolik sendrom da görülebilir. Hastalığın ciltle ilgili bir tarafı da vardır. Önemli nokta şu ki, bunlar PKOS hastalığının semptomlarıdır. Sadece semptomları değil, hastalığın kendisini tedavi etmek gerekir.



Hastaların yüzde 70’i obez



Hastalığın tedavisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Keleştemur, "Polikistik over sendromlu hastaların yaklaşık yüzde 70'i obez hastalardır. Yüzde 30'u ise obez olmayan hastalardır. Obezite ile birlikte hastalığın bulguları daha da ağırlaşır. Örneğin kıllanma, adet düzensizlikleri daha fazla olmaya başlar. Zayıf bir polikistik over sendromlu hastada bulgular azken, kilo aldığında bulgular ağırlaşır. Yani kiloyla da yakın ilişkisi vardır. Özellikle yüz bölgesinde kıllanma arttığında, hastalar toplum içerisine çıkmaktan çekinirler. Yüzlerini saklamaya çalışırlar. Bu ciddi bir sosyal izolasyon sebebidir. Psikiyatrik tarafı vardır. Ancak unutulmamalı ki PKOS tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur" dedi.



Beslenme, genetik ve ritm bozuklukları PKOS'a neden olabiliyor



Hastaların genellikle adet düzensizliği nedeniyle başvurduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar ise, "Adetlerde anormallik oluşur. Ya sık adet görürler ya da hiç görmeyebilirler. Bu hastalarda yumurtlama sorunu yaşandığı için, kısırlık nedeniyle de başvurular olur. Hastalığın birinci nedeni genetiktir. Hastada polikistik over sendromu varsa diğer aile bireylerinde, takip eden jenerasyonda da, hastalığın olma ihtimali yüksektir. Bunun dışında çevresel nedenler, beslenme, bağırsaklardaki bakterilerin iyi fonksiyon göstermemesinin de neden olduğu söylenebilir. Doğrudan doğruya beyinden kaynaklanan endokrinolojik ritm bozuklukları etken olabilir" dedi.



Kalp krizi, rahim kanseri daha sık görülüyor



Hastalığın kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade eden Attar sözlerine şöyle devam etti: "Bu hastalar menopoza girdikten sonra, kalp damar hastalıkları veya kalp krizine daha fazla rastlanıyor. İleriki dönemlerde rahim kanseri daha sık görülüyor. Bu nedenle PKOS'un ciddi bir hastalık olduğu bilinmelidir. Erken dönemde tedavi edilmezse hastalarda ciddi problemler oluşur."