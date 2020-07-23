Regl dönemiyle ilgili bilinmesi gereken 5 şey

Her kadının regl döngüsü farklıdır Genelde 28 gün olarak kabul edilse de, her kadının regl döngüsü 28 gün sürecek diye bir şey yok. Bu durum kadından kadına hatta aydan aya değişebilir. Uzmanlar 21-35 günde bir regl olmayı da sağlıklı ve normal kabul ediyor. Yani regl döngüleri farklı ve kişiye özel.