Regl dönemiyle ilgili bilinmesi gereken 5 şey

Regl dönemi, sağlıklı bir kadının her ay yaşadığı bir süreç. Buna rağmen kadınların bu konu hakkında bilmedikleri ya da yanlış bildikleri şeyler olabiliyor. Bazı net olmayan bilgiler bu belirsizliği ve kafa karışıklığını artırıyor. Bu durum da stresli olmalarına ve zaten stresli olan bu dönemi daha huzursuz geçirmelerine neden olabiliyor. Peki, her kadının regl dönemiyle ilgili bilmesi gerekenler neler?
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1
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İşte regl dönemi hakkında bilmesi gereken 5 önemli bilgi...
2
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Her kadının regl döngüsü farklıdır
Genelde 28 gün olarak kabul edilse de, her kadının regl döngüsü 28 gün sürecek diye bir şey yok. Bu durum kadından kadına hatta aydan aya değişebilir. Uzmanlar 21-35 günde bir regl olmayı da sağlıklı ve normal kabul ediyor. Yani regl döngüleri farklı ve kişiye özel.
3
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Regl döneminin süresi değişkendir
Regl döneminin ne kadar süreceği de kişiden kişiye değişebilir. Bazen 2 gün, bazen de 1 hafta sürebilir. Bu da hormonlarımıza ve diğer etkenlere bağlı. Fakat regl 1 haftadan fazla sürüyorsa doktora görünmekte fayda var.
4
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Korunmayı ihmal etmeyin
Regl iken hamile kalmak düşük bir ihtimal ancak pekala mümkün. Çünkü şunu biliyoruz ki regl dönemi bir korunma yöntemi değil. Ve spermler çok iyi ortamlarda 72 saate kadar canlı kalabiliyorlar.
5
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Ah şu karın ağrıları!
Regl döneminde şiddetli karın ağrıları yaşamamızın nedeni ise şöyle: Rahimdeki kanama ile birlikte kasılmalar başlıyor. Rahme giden kan ve oksijen azalıyor. Bu da kramplara sebep oluyor. Bazen bu kasılmalar sırasında prostaglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkıyor ve ağrı şiddetleniyor.
6
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Neden tatlı krizi yaşıyoruz?
Peki, regl döneminde neden tatlı isteği olur? Çünkü östrojen azalmasına bağlı olarak kan şekeri düşebiliyor, bu da tatlı ihtiyacını doğurabiliyor. Bazen de bu durum magnezyum eksikliğinden kaynaklanabiliyor.