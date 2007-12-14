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    Haberler >Astroloji >Sizin de doÄŸa üstü güçleriniz olabilir

    Sizin de doÄŸa Ã¼stÃ¼ gÃ¼Ã§leriniz olabilir

    HÃ¼rriyet Haber
    14.12.2007 - 12:21 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°ngiltereÂ´de merkezi bulunan Parapsikoloji AraÅŸtÄ±rma Merkezi (PRG group,) bilim tarafÄ±ndan tam olarak halen anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ doÄŸaÃ¼stÃ¼ gÃ¼Ã§leri olan insanlarÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in ÅŸu sÄ±ralar Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. BilindiÄŸi Ã¼zerebazÄ± insanlar beyin gÃ¼Ã§leri ile normalde yapamayacaÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± olaylarÄ± Ã¶ngÃ¶rebiliyorlar.

    Telepati, maddeleri hareket ettirebilme, geleceÄŸi gÃ¶rme gibi ÅŸu anda "Heroes" veya "4400" gibi dizilerde Ã§ok iÅŸlenen bazÄ± yetenekleri sergileyebilen insanlar var. Siz de bunlardan biri olabilirmisiniz?

    ESP nedir?

    Extra sensory perception (DoÄŸaÃ¼stÃ¼ algÄ±lama) uzun yÄ±llardÄ±r araÅŸtÄ±rÄ±lan ve bilinen bir konu. BazÄ± insanlarÄ±n diÄŸer insanlara oranla Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n daha Ã¶nde olduÄŸu bir gerÃ§ek. Sadece Ã¶ngÃ¶rÃ¼ deÄŸil, bazen vakalar fiziksel etkileÅŸimleri de iÃ§eriyor. Yani durugÃ¶rÃ¼sÃ¼ olan insanlar
    eÅŸyalarÄ± hareket ettirebiliyor, bÃ¼kebiliyor, mÄ±knatÄ±s gibi kendine Ã§ekiyor. BazÄ±larÄ± beden dÄ±ÅŸÄ± veya bilinÃ§li deneyimlerle bazÄ± olaylarÄ± gÃ¶rebiliyor, karÅŸÄ±larÄ±ndaki insanlarladÃ¼ÅŸÃ¼nsel iletiÅŸim kurabiliyor. AmerikaÂ´da polis teÅŸkilatlarÄ±yla bu ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸanyÃ¼zlerce medyum var. Medyumlar katilleri bulmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yorlar. Bu konuda Discovery ChannelÂ´Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Psychic Experience" adlÄ± program oldukÃ§a ilginÃ§ bilgiler sunuyor.

    LÄ°verpool Hope Ã¼niversitesi, Dr. Matthew Smith eÅŸliÄŸinde parapsikoloji Ã¼zerine programlar sunuyor. Anormal tecrÃ¼beler Ã¼zerine perspektif dersleri veren Smith, bu tarz yetenekleri geliÅŸtirmenin insan geleceÄŸi adÄ±na Ã§ok Ã¶enmli olduÄŸuna deÄŸiniyor.Â

    Bu yetenek sizde de olabilir mi?

    DoÄŸaÃ¼stÃ¼ algÄ±lama becerisi araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re her insanda bir dereceye kadar zaten var. YaÅŸamÄ±mÄ±zdaki travmatik anlarda bazen aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor. TÄ±pkÄ± yeni bir dil Ã¶ÄŸrenirmiÅŸ gibiÃ¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vakit her zaman ve Ã§ok kolay olmasa da kullanÄ±labilir hale gelebiliyor.
    Elbette ki bu Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§ok zaman ve emek istiyor. Ä°lk aÅŸama bir takÄ±m testlerden geÃ§mek.Zener KartlarÄ±, yazÄ± kabiliyeti, konsantrasyon testleri ve rÃ¼ya analiz testleri sonucunda kiÅŸi hangi seviyede olduÄŸunu gÃ¶rebiliyor. YatkÄ±nlÄ±k varsa Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yetenekler kullanÄ±labilir hale geliyor. Bilinmeyen.com Ã§ok yakÄ±nda Parapsikoloji Ã¼zerine testler ile bu hizmeti sunabilir hale gelecek. Ä°lk aÅŸamadan sonra yani kabiliyet dereceniz Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼kten sonra sizi bekleyen uzun egzersiz dÃ¶nemi yaÅŸam ÅŸekli ile doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak geliÅŸtiriliyor. Ã–ngÃ¶rÃ¼ akÄ±llÄ± ve planlÄ± bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde insan yaÅŸamÄ±Ã¼zerinde Ã§ok olumlu izler bÄ±rakabilir. Bu yÃ¼zden kiÅŸiliÄŸin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± da Ã§ok Ã¶neml Ã§Ã¼nkÃ¼yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±lan her gÃ¼Ã§ kiÅŸinin hem kendisine hem Ã§evresine zarar veriyor. Bu yÃ¼zden
    bazÄ± kiÅŸiler Ã§ok yetenekli olsa da bu tarz Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in mÃ¼sait olmayabilir.

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