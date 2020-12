Sizin de doÄŸa Ã¼stÃ¼ gÃ¼Ã§leriniz olabilir

Telepati, maddeleri hareket ettirebilme, geleceği görme gibi şu anda "Heroes" veya "4400" gibi dizilerde çok işlenen bazı yetenekleri sergileyebilen insanlar var. Siz de bunlardan biri olabilirmisiniz?

ESP nedir?

Extra sensory perception (Doğaüstü algılama) uzun yıllardır araştırılan ve bilinen bir konu. Bazı insanların diğer insanlara oranla öngörüsünün daha önde olduğu bir gerçek. Sadece öngörü değil, bazen vakalar fiziksel etkileşimleri de içeriyor. Yani durugörüsü olan insanlar

eşyaları hareket ettirebiliyor, bükebiliyor, mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bazıları beden dışı veya bilinçli deneyimlerle bazı olayları görebiliyor, karşılarındaki insanlarladüşünsel iletişim kurabiliyor. Amerika´da polis teşkilatlarıyla bu şekilde çalışanyüzlerce medyum var. Medyumlar katilleri bulmak için kullanılıyorlar. Bu konuda Discovery Channel´ın yayınladığı "Psychic Experience" adlı program oldukça ilginç bilgiler sunuyor.



Lİverpool Hope üniversitesi, Dr. Matthew Smith eşliğinde parapsikoloji üzerine programlar sunuyor. Anormal tecrübeler üzerine perspektif dersleri veren Smith, bu tarz yetenekleri geliştirmenin insan geleceği adına çok öenmli olduğuna değiniyor.

Bu yetenek sizde de olabilir mi?

Doğaüstü algılama becerisi araştırmalara göre her insanda bir dereceye kadar zaten var. Yaşamımızdaki travmatik anlarda bazen açığa çıkıyor. Tıpkı yeni bir dil öğrenirmiş gibiüzerinde çalışıldığı vakit her zaman ve çok kolay olmasa da kullanılabilir hale gelebiliyor.

Elbette ki bu çalışmalar çok zaman ve emek istiyor. İlk aşama bir takım testlerden geçmek.Zener Kartları, yazı kabiliyeti, konsantrasyon testleri ve rüya analiz testleri sonucunda kişi hangi seviyede olduğunu görebiliyor. Yatkınlık varsa çok hızlı bir şekilde yetenekler kullanılabilir hale geliyor. Bilinmeyen.com çok yakında Parapsikoloji üzerine testler ile bu hizmeti sunabilir hale gelecek. İlk aşamadan sonra yani kabiliyet dereceniz ölçüldükten sonra sizi bekleyen uzun egzersiz dönemi yaşam şekli ile doğru orantılı olarak geliştiriliyor. Öngörü akıllı ve planlı bir şekilde kullanıldığı takdirde insan yaşamıüzerinde çok olumlu izler bırakabilir. Bu yüzden kişiliğin güçlü olması da çok öneml çünküyanlış kullanılan her güç kişinin hem kendisine hem çevresine zarar veriyor. Bu yüzden

bazı kişiler çok yetenekli olsa da bu tarz çalışmalar için müsait olmayabilir.