Yataktan kalkamayacak kadar yorgundu... Öleceğini düşünerek hastaneye gitti, hamile olduğu ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Herhangi bir hamilelik belirtisi yaşamayan, karnı şişmeyen hatta kilo bile almayan 22 yaşındaki Tawana Musvaburi, ölmek üzere olduğunu düşünerek hastaneye gittikten sadece 4 hafta sonra ilk bebeğini kucağına aldı.

O KADAR YORGUNDU Kİ YATAKTAN KALKAMADI! "ÖLECEKMİŞİM GİBİ HİSSETTİM"

İngiltere'nin Buckingham bölgesinde yaşayan Tawana bir sabah uyandığında kendini o kadar yorgun hissediyordu ki yataktan kalkamadı. Annesini aradı ve bir şeylerin yolunda gitmediğini ve ölecekmiş gibi hissettiğini söyledi.



8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Annesinin önerisiyle doktora giden genç kadın hastanede MR taramasına alındı. Tarama öncesi sağlık görevllileri ona hamile olup olmama ihtimalini sordu. Tawana kendinden çok emin bir şekilde 'hayır' dedi ancak doktorlar tarama sırasında tamamen oluşmuş bir fetüsle karşılaştılar. Tawana 8 aylık hamileydi.

Haberin Devamı

"HİÇBİR BELİRTİ YAŞAMADIM, HATTA SON DÖNEMDE KİLO VERMİŞTİM"

Hiç bir hamilelik belirtisi yaşamadığını hatta son dönemde kilo verdiğini söyleyen Tawana, doktorların ısrarlarına rağmen hamile olduğuna bir türlü inanamadığını anlattı.

Ailesine ve arkadaşlarına birkaç hafta sonra bebeği olacağını söylediğinde de kimse ona inanmadı, annesi bile yalan söylediğini düşündü.



Hamile olduğunu öğrendikten sonraki iki hafta içinde vücudunda değişimlerin başladığını anlatan genç kadın, "Çok korkunç ve stresli bir dönemdi çünkü halledilecek çok fazla şey vardı. Ailemin desteği olmasa bunu asla başaramazdım" dedi.

"HAYATIMIN BU KADAR HIZLI DEĞİŞTİĞİNİ KABUL ETMEK ZORDU"

Anneliğin ilk başlarda onu zorladığını itiraf eden Tawana, İngiliz Mirror gazetesinde yer alan açıklamasında "ilk başta biraz depresyona girdim çünkü hayatımın bu kadar hızlı değiştiğini kabul etmek zordu. Ancak bir gün uyandım ve olayların akışına kapıldım " ifadelerini kullandı.