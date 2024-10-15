Ünlü yönetmen Elon Musk'ı suçladı: Fikirlerimi çaldı

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Bilim kurgu dünyasının önde gelen yazarlarından Isaac Asimov'un kitabı "I, Robot" (Ben, Robot), 2004 yılında beyaz perdeye uyarlanarak gösterime girdi. Will Smith'in başrolde olduğu filmde, gelecekte teknolojinin hangi boyutta olacağından ve 2035 yılında robotların dünyada büyük rol oynadığından bahsedildi.

Mail Online'da yer alan habere göre, "Karanlık şehir", "The Crow" filmlerinin de yönetmenliğini yapan filmin yönetmeni Alex Proyas, yeni Tesla ürünlerini tanıtan ABD'li milyarder Elon Musk'ı "fikirlerini çalmakla" suçladı.

Avustralyalı-Mısırlı film yönetmeni Proyas, Elon Musk'a yönelik suçlamasını, "I, Robot" filmindeki tasarımlarının fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

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Proyas'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Optimus Robovan ve Robotaxi gibi birbirine oldukça benzeyen üç Tesla ürünün yanında "I, Robot" filimindeki teknolojik tasarımların fotoğraflarını yayımladı.

Proyas yaptığı paylaşımda, tasarımların kendisine ait olduğunu iddia ederek "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen" ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın, filminden esinlendiği konusunda resmi bir açıklama bulunmazken Robovan ve Robotaxi ürünlerinin tanıtımı filmin ismini çağrıştıran "We Robot" isimli bir etkinlikte tanıtıldı.

Ayrıca, Tesla ürünü Optimus ile "I, Robot" filmindeki Sonny arasındaki benzerlik de dikkat çekti.

Film, iki senarist tarafından Isaac Asimov'un kitabından uyarlanırken Asimov kitabını 1950 yılında yayımlamıştı.

"30 BİN DOLARDAN DAHA UCUZ FİYATA ARACIN SATILACAK"

Sıra dışı tasarıma sahip olan Robotaxi, iki martı kanadı kapısı bulunurken direksiyon ve pedalları bulunmuyor.

Cybercab adı verilen Robotaxi'yle "We Robot" etkinliğindeki sahneye çıkan Musk, üretimin 2026'da başlayacağını ve 30 bin dolardan daha ucuz fiyata aracın satılacağını söyledi.

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Musk "Zamanın büyük çoğunluğunda arabalar hiçbir şey yapmıyor. Ama otonom olurlarsa, beş kat, belki de 10 kat daha fazla kullanılabilirler. Otonom gelecek burada. Bu gece burada 50 adet tamamen otonom aracımız var. Model Y'leri ve Cybercab'i göreceksiniz. Hepsi sürücüsüz" dedi.

Musk ayrıca Robovan adı verilen ve 20 kişiye kadar insan taşıyabilen daha büyük, sürücüsüz bir aracı sergiledi ve Tesla'nın Optimus insansı robotunu tanıttı.

Etkinlikte, Optimus robotlarından oluşan bir filo gelen soruları yanıtlayarak içecek servisi yaptı ve dans ederek konuklara görsel bir şov sundu.

Musk, Optimus robotlarını "Star Wars" filmindeki "R2D2" ve "C3PO" benzeterek zor olmayan görevleri yerine getirebileceği ile arkadaşlık yapabileceğini söyledi.