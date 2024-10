Ünlü yönetmen Elon Musk'ı suçladı: Fikirlerimi çaldı

Bilim kurgu dünyasının önde gelen yazarlarından Isaac Asimov'un kitabı "I, Robot" (Ben, Robot), 2004 yılında beyaz perdeye uyarlanarak gösterime girdi. Will Smith'in başrolde olduğu filmde, gelecekte teknolojinin hangi boyutta olacağından ve 2035 yılında robotların dünyada büyük rol oynadığından bahsedildi.

Mail Online'da yer alan habere göre, "Karanlık şehir", "The Crow" filmlerinin de yönetmenliğini yapan filmin yönetmeni Alex Proyas, yeni Tesla ürünlerini tanıtan ABD'li milyarder Elon Musk'ı "fikirlerini çalmakla" suçladı.

Avustralyalı-Mısırlı film yönetmeni Proyas, Elon Musk'a yönelik suçlamasını, "I, Robot" filmindeki tasarımlarının fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

Proyas'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Optimus Robovan ve Robotaxi gibi birbirine oldukça benzeyen üç Tesla ürünün yanında "I, Robot" filimindeki teknolojik tasarımların fotoğraflarını yayımladı.

Proyas yaptığı paylaşımda, tasarımların kendisine ait olduğunu iddia ederek "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen" ifadesini kullandı.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E