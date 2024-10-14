Elon Musk'ın casus ağı: Eski sevgilisi Amber Heard'ü özel dedektifler, kızılötesi kameralar ve İHA'larla takip etmiş

Haberin Devamı

Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi ülkede kilit bir isim haline geldi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan ve Trump'ın mitinglerinde boy gösteren Musk, 200 milyon Twitter takipçisine ifade özgürlüğünün 'demokrasinin temeli' olduğunu ve başka birini susturmaya çalışan herkesin 'yalancı' olduğunu vurguluyor.



Ancak Tortoise Media'nın 'Elon'un ajanları' isimli araştırmasına göre, ünlü milyarder kendine yönelik eleştirileri bastırmak, çevresindeki insanları takip etmek için özgürlük sınırlarını hiçe sayıp, özel dedektifler ve gözetleme araçlarını kullanıyor.

Haberin Devamı

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, Musk'ın hedefleri arasında eski sevgilisi Amber Heard de yer alıyor. Çiftin birlikte olduğu 2017 yılında Musk'ın güvenlik ekibinin, Heard'ın Aquaman filmini çekerken hareketlerini izlemek için Avustralyalı bir özel araştırma firmasını görevlendirdiği iddia ediliyor.



İddialara göre film setine yapılan basit bir gözetim değil. Birden fazla görevlinin yer aldığı ekip Heard'ü izlemek için kızılötesi kameralar ve insansız hava araçları kullanmış.

Kaynaklara göre Musk, Amber Heard'ün kendini aldattığından şüpheleniyordu ve bu nedenle sevgilisini haftalarca gözetim altında tuttu. Anlaştığı özel firmadan hiçbir masraftan kaçınmamalarını isteyen Musk, yakalanma ihtimaline karşı da bir plan yaptı ve görevlilerden 'paparazi' gibi davranmalarını istedi.



Haberin Devamı

Dailymail'in haberine göre, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth da Musk mağdurlarından biri.

Ünlü milyarder Unsworth hakkında sosyal medyadan "pedofili" suçlamasında bulunmuş, daha sonra bu paylaşımını silerek özür dilese de ikili bu yüzden mahkemelik olmuştu.



İddialara göre Musk, o dönem 'pedofili suçlamasını' kanıtlamak için James Howard Higgins isimli özel bir dedektiften Dalgıç Unsworth'le ilgili araştırma yapmasını istedi.

Özel dedektif Musk'a, İngiliz dalgıcı 7/24 gözetim altında tutacağına, hakkında bilgi toplamak için bir hayır kurumu çalışanı gibi davranacağına söz verdi. Ancak araştırmalara göre, özel dedektif Higgins sadece bir dolandırıcıydı ve Musk'a verdiği bilgilerin tamamı yanlıştı.

Haberin Devamı

ÇALIŞANLARINI DA İZLEMİŞ

Yapılan araştırmaya göre Musk'ın izlediği isimler sadece eski sevgilisi Heard ve dalgıç Vernon Unsworth değil. Birkaç eski Tesla çalışanı da izlendiklerini ve telefonlarının hack'lendiğini iddia ediyor.

Tesla, herhangi bir bilgisayar korsanlığı veya yasadışı izlemelerin varlığını kesinlikle reddetse de çalışanlar günün 24 saati takip edildiklerini, kişisel e-postaları ve kısa mesajlarının bile okunduğunu öne sürüyor.

