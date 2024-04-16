Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü! Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...

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Kendini yaşam koçu olarak tanımlayan Maxim Lyuty, Rusya'da Raw Food akımı (Çiğ sebze, meyve ile beslenme) propagandacısı olarak tanındı ve kısa sürede popüler hale geldi. Maxim ve karısı Oxana 'Living Man' isimli kulüpleri ile Rusların sağlıklarını iyileştirmelerine ve kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olduklarını iddia ediyordu ancak geçtiğimiz sene Mart ayında yaptıkları işle değil büyük bir skandalla sosyal medyanın gündemine oturdular.



44 yaşındaki Maxim ve 34 yaşındaki Oxana'nın o dönem henüz bir aylık olan oğulları hastalandıktan sonra Soçi yakınlarındaki bir hastaneye götürüldü. Doktorlar bebeğin uzun süre aç kaldığını ve zatürreeden dolayı zayıf düştüğünü teşhis etti.

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Bebeğin hastaneye götürülmesinden kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesi Rus yetkilileri harekete geçirdi. Rusya Soruşturma Komitesi bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken çiftin arkadaşları ve komşularının anlattıkları kan dondurdu.



Garip çiftin o dönem 'prana' beslenmeye (güneş ışığı ile beslenme) başladığını anlatan komşuları adamın karısını da kendisi gibi beslenmeye zorladığını ve hamile kadının gece yarısı evlerine gelerek gizlice yemek yediğini iddia etti.

Vahim iddialar sadece bununla sınırlı değildi, yakın arkadaşları Rus basınına yaptıkları açıklamalarda Maxim'in davranışlarının uzun süredir garip olduğunu belirterek, çiftin bebeğin de güneş ışığından beslenmesi kararı verdiğini bu nedenle de annenin bebeği emzirmediğini anlattılar.



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Oxana'nın annesi de adamın karısına bebeği beslemesini yasakladığını ve kızının çocuğu gizli gizli beslediğini anlattı. Kızının parası olmadığı için emekli maaşını ona gönderdiğini anlatan büyükanne Oxana'nın bu para ile bebek maması aldığını söyledi.

Prana beslenme bazı kültürlerde yalnızca sıvı gıdalarla beslenme şeklinde uygulanırken çiftin yemek ve su olmadan sadece güneş ışığı ile beslendiği ve küçük bebeklerini de bu nedenle aç bıraktığı ortaya çıkınca Rus yetkililer anne ve babayı ev hapsine almıştı.



Bu hafta Soçi'de hakim karşısına çıkan baba Maxim Lyuty, davanın ilk duruşmasında bebeğinin yalnızca güneş ışığıyla hayatta kalabileceğini kanıtlamaya çalışırken yeni doğan oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

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