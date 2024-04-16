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Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü! Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...

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#Maxim Lyuty#Prana Beslenme#Mahkeme
Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 15:27

Geçtiğimiz sene bir aylık oğlunu açlıktan öldürmekle suçlanan Rus blog yazarı ve internet fenomeni Maxim Lyuty çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

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Kendini yaşam koçu olarak tanımlayan Maxim Lyuty, Rusya'da Raw Food akımı (Çiğ sebze, meyve ile beslenme) propagandacısı olarak tanındı ve kısa sürede popüler hale geldi. Maxim ve karısı Oxana 'Living Man' isimli kulüpleri ile Rusların sağlıklarını iyileştirmelerine ve kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olduklarını iddia ediyordu ancak geçtiğimiz sene Mart ayında yaptıkları işle değil büyük bir skandalla sosyal medyanın gündemine oturdular.

Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...

BİR AYLIK BEBEKLERİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

44 yaşındaki Maxim ve 34 yaşındaki Oxana'nın o dönem henüz bir aylık olan oğulları hastalandıktan sonra Soçi yakınlarındaki bir hastaneye götürüldü. Doktorlar bebeğin uzun süre aç kaldığını ve zatürreeden dolayı zayıf düştüğünü teşhis etti.

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Bebeğin hastaneye götürülmesinden kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesi Rus yetkilileri harekete geçirdi. Rusya Soruşturma Komitesi bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken çiftin arkadaşları ve komşularının anlattıkları kan dondurdu.

Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...

BEBEĞİN GÜNEŞ IŞIĞI İLE BESLENMESİNE KARAR VERDİLER, ANNE EMZİRMEYİ BIRAKTI

Garip çiftin o dönem 'prana' beslenmeye (güneş ışığı ile beslenme) başladığını anlatan komşuları adamın karısını da kendisi gibi beslenmeye zorladığını ve hamile kadının gece yarısı evlerine gelerek gizlice yemek yediğini iddia etti.

Vahim iddialar sadece bununla sınırlı değildi, yakın arkadaşları Rus basınına yaptıkları açıklamalarda Maxim'in davranışlarının uzun süredir garip olduğunu belirterek, çiftin bebeğin de güneş ışığından beslenmesi kararı verdiğini bu nedenle de annenin bebeği emzirmediğini anlattılar.

Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...

SU BİLE İÇMİYORLARDI

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Oxana'nın annesi de adamın karısına bebeği beslemesini yasakladığını ve kızının çocuğu gizli gizli beslediğini anlattı. Kızının parası olmadığı için emekli maaşını ona gönderdiğini anlatan büyükanne Oxana'nın bu para ile bebek maması aldığını söyledi.

Prana beslenme bazı kültürlerde yalnızca sıvı gıdalarla beslenme şeklinde uygulanırken çiftin yemek ve su olmadan sadece güneş ışığı ile beslendiği ve küçük bebeklerini de bu nedenle aç bıraktığı ortaya çıkınca Rus yetkililer anne ve babayı ev hapsine almıştı.

Oğlunu sadece güneş ışığı ile beslemeye çalışırken açlıktan öldürdü Ünlü fenomen suçunu itiraf etti...


SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu hafta Soçi'de hakim karşısına çıkan baba Maxim Lyuty, davanın ilk duruşmasında bebeğinin yalnızca güneş ışığıyla hayatta kalabileceğini kanıtlamaya çalışırken yeni doğan oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

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#Maxim Lyuty#Prana Beslenme#Mahkeme

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