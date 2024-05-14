Konserde facia! Solist kalabalığın üstüne atladı: Üstüne düştüğü hayranı felç kaldı

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Rock müzik tutkunu, 24 yaşındaki Bird Piché, 30 Nisan akşamında, 230 kişilik tıklım tıklım dolu mekanda konserin başlamasını bekleyen heyecanlı kalabalığın arasındaydı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, genç kızın dikkat çeken pembe saçları ile konser alanın ön sıralarında dans ettiği ve dinlediği şarkıların keyfini çıkardığı görülüyor.



Grubun solisti John Floreani, konserin ilerleyen dakikalarında birden atlayarak kendini kalabalığın üzerine bırakırken, 24 yaşındaki genç kadının üzerine düşüyor ve Piché ekrandan kayboluyor.

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Görgü tanıkları, yere yığılan genç kızın bayıldığını düşündüklerini, ancak tüm müdahalelere rağmen onu kaldıramadıklarını anlattılar.

KONSERE ARA VERİLDİ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Konserde bulunan aile dostu Leo Wolters Tejera, bir şeylerin yanlış olduğunun hemen fark edildiğini ve konsere ara verildiğini belirterek "Boynu kesinlikle kırılmıştı" dedi.

Yerinden kımıldayamayan genç kız alana gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.



Olay anı böyle görüntülendi/Reddit/@wmsiegner5

Doktorlar kısmen felç geçiren kadının ciddi bir omurilik yaralanması geçirdiğini belirterek Piché'yi kapsamlı bir ameliyata aldılar.

Genç kızın hastanede ne kadar kalacağı henüz bilinmiyor, doktorlar bu tip yaralanmaların sonuçlarının görülmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söylerken, ailesi Piché'nin parmaklarında his kaybı olduğunu açıkladı.

GRUPTAN AÇIKLAMA: KAZA HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Trophy Eyes'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın grubun tüm üyelerini derinden sarstığı belirtildi. Tedavi sürecinde Piché'nin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Trophy Eyes yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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“30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz"



Facebook/Trophy Eyes

50 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Trophy Eyes, genç kız için başlatılan yardım kampanyasına 5,000 dolar bağışladı. New York Post gazetesinde yer alan habere göre yaralı kadın için şimdiye kadar 50,000 doların üzerinde bağış toplandı. Aile bağışlanan paranın hastane masrafları ve rehabilitasyon tedavisi için harcanacağını duyurdu.