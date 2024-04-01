İngiltere'ye Naegleria uyarısı! Burundan girip beyni istila ediyor: Ölüm oranı yüzde 99

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İngiliz Dailymail gazetesine konuşan Mikrobiyolog Profesör Naveed Khan, iklim değişikliğinin Naegleria fowleri riskini İngiltere'nin kapısına getirdiğini belirterek, "Londra'da havaların çok sıcak olması nedeniyle durumun burada ciddi bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

SUYUN SICAKLIĞI 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTIĞINDA ÖLÜMCÜL HALE GELİYOR

Nehirler, göller ve göletlerin yanı sıra musluk suyunda da bulunabilen Naegleria fowleri, suyun sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığında ölümcül hale geliyor ancak sıcağı seven parazit soğuk, hatta dondurucu sularda bile hayatta kalabiliyor.

Naegleria fowleri, tuzlu suda hayatta kalamıyor, amip şimdiye kadar deniz suyunda tespit edilmedi.

BURUNDAN GİRİP BEYNİ İSTİLA EDİYOR... ÖLÜM ORANI YÜZDE 99

Dailymail'de yer alan habere göre amip bulaştığı insanların yüzde 99'unu öldürüyor. Mikroskobik parazit burundan girip genze sürükleniyor ve sonunda beyni istila ediyor.

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Hastalığın ilk belirtileri arasında, baş ağrısı, ateş ve kusma yer alırken ilerleyen süreçte boyun tutulması, kafa karışıklığı ve denge kaybı görülebiliyor.



Profesör Khan, daha önce Londra ve Nottingham'daki su arıtma tesislerinde Naegleria'ya rastlandığını ancak iklim değişikliğinin riski artırdığına dikkat çekti.

Yüksek sıcaklıklar, amipin 'enfektif forma' dönüşmesi için daha elverişli bir ortam sağlıyor. Amip yüksek sıcaklıklarda burnu kaplayan hücrelere tutunmak için biyolojik bir 'kanca' geliştiriyor, bu kancalar beynin istilasını kolaylaştırıyor.

Amip beyne ulaştığında dokuyu tahrip ediyor, bu da bir hafta gibi kısa bir sürede hızla ölüme yol açıyor.



Naegleria vakaları günümüzdeki arıtma sistemleri sayesinde oldukça nadir görülüyor. Klora oldukça duyarlı olan amip türü, düzenli bakımı yapılan ve iyi klorlanan havuzlarda barınamıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre kaydedilen enfeksiyon vakalarının çoğu göl ve nehir gibi tatlı sulardan kaynaklanıyor.

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Uzmanlar amipin sadece suyu yutarak buluşmadığını, kirli suyun sinüsleri temizlemek için kullanıldığında bulaşabileceğini vurguluyor.



Beyin yiyen amip yüzünden son olarak geçtiğimiz yıl ABD'li bir adam hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre hastalık, antibiyotikler ve steroidler gibi çeşitli ilaç kombinasyonlarıyla tedavi edilebiliyor. 1962 ile 2022 yılları arasında sadece dört kişi beyin yiyen amipten kurtulabildi.