Hastalar birer birer kalp krizi geçirince ortaya çıktı: Doktor serumlara zehir katmış!

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ABD medyasının "Tıbbi terörist" olarak adlandırdığı Teksaslı bir doktor, çalıştığı klinikteki hastaların serumlarına 'kalp durdurucu' zehir enjekte etmekten suçlu bulundu.

HİÇBİR DUYGU BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

FOX 4'ün haberine göre 12 kişilik jüri, yaklaşık yedi saat süren müzakerelerin ardından Dr. Raynaldo Ortiz'i 10 suçtan suçlu buldu. Karar okunurken, doktorun hiçbir duygu belirtisi göstermemesi dikkat çekti.

Kan donduran olay 2022 yılının yaz aylarında Ortiz'in çalıştığı Baylor Scott & White Surgicare kliniğindeki hastaların acil tibbi durumlar yaşaması ile ortaya çıktı.



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Aynı hastanede çalışan doktor Melanie Kaspar'ın kendini kötü hissettikten sonra serum bağlatması ve aniden hayatını kaybetmesi sonrası Ortiz serum torbalarına sinir bloke edici ve 'kalp durdurucu' zehir enjekte etmekle suçlandı.

Federal savcılar, doktorun söz konusu eylemleri kendine açılan disiplin soruşturmasına misilleme olarak gerçekleştirdiğini vurguladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına göre, Ortiz'in eylemleri sonucunda birçok hastanın kalp krizi geçirdi. Mahkemeye kanıt olarak sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde doktorun 19 Ağustos 2022 tarihinde ameliyathanenin dışındaki paslanmaz çelik ısıtıcıya bir serum torbası yerleştirdiği görülüyor. Dakikalar sonra başka bir personel bu torbayı alıyor ve kısa süre serumun verildiği hastanın kalp krizi geçirdiği öğreniliyor.

Serum aldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden doktor Melanie Kaspar'a yapılan otopsi de kadının ameliyat sırasında kullanılan uyuşturucu bir madde ile zehirlendiğini ortaya koydu.



FOX 4, 2022 yılının Mayıs ve Ağustos ayları arasında benzer bir şekilde kalp krizi geçiren hasta sayısının 13 olduğuna dikkat çekerken, New York Post gazetesi Oritz'in kendisine açılan disiplin soruşturması sonrası hastanedeki diğer doktorları suçladığını yazdı.

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Ortiz'in iki ila üç ay içinde hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. ABD medyası doktorun hayatının geri kalanını federal hapishanede geçirebileceğini iddia ediyor.