Diri diri gömüldü, polis 4 gün sonra yerin altından sağ çıkardı!

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Moldova polisi Pazartesi günü, 74 yaşındaki bir kadının evinde ölü bulunmasının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Ustia köyünde incelemelerde bulunuyordu.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bulunan kanıtlar ismi açıklanmayan 74 yaşındaki kurbanın, 18 yaşındaki bir akrabası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Şüpheli evinde alkollü bir şekilde bulundu. Polis sorgusunda söylediği sözler tutarsız ve kafa karıştırıcıydı. Bu nedenle ekipler kadının evinin çevresinde arama yapıp kanıt toplamaya karar verdiler.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYUP KAZMAYA BAŞLADILAR

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Kadının evinin çevresinde incelemelerde bulunan polis memurlarından biri yer altından gelen boğuk yardım çığlıklarını duyunca hemen harekete geçti.

Yapılan kısa bir kazı çalışması sonrası toprakla kaplı derme çatma mezarın içinden altmışlı yaşlarda bir adam çıktı. İsmi açıklanmayan adam boynundan yaralanmıştı ama hayattaydı ve bilinci yerindeydi.



DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ

Tedavi altına alınan adam, polise verdiği ilk ifadede yaşlı kadını öldüren gençle bir tartışma yaşadığını, şüphelinin kendine bıçakla saldırıp diri diri gömdüğünü ve üzerini toprakla kapattığını söyledi.

Memurlar, şüphelinin adama saldırdıktan sonra, ertesi gün de yaşlı kadını öldürdüğüne inanıyor. Yerel medyanın ulaştığı adli tıp raporuna göre 74 yaşındaki kadın fiziksel saldırıya uğradıktan sonra vücudundaki ağır yaralar nedeni ile hayatını kaybetti.



Güvenlik güçlerinin cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturması devam ederken, şüpheli gözaltında tutuluyor. 18 yaşındaki genç suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

62 yaşında olduğu öğrenilen adamın tedavisi devam ediyor