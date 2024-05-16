Ailesi öldüğünü düşünüyordu... 27 yıl sonra komşusunun bodrum katında canlı bulundu: 'Bana büyü yaptı'

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Şu anda 45 yaşında olan adamın ailesi, oğullarının Cezayir'in Djelfa şehrinde kaybolmasından sonra onun Cezayir ile isyancı gruplar arasında çıkan iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini dile getirdi.

ŞÜPHELİ 61 YAŞINDA BİR DEVLET MEMURU

Polisin 12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonla yıllarını esaret altında geçiren talihsiz adam özgürlüğüne kavuşurken, Omar'ı kaçırdığı ve 27 yıl boyunca bodrum katında tuttuğu düşünülen şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medyada yer alan haberlerde 61 yaşındaki şüphelinin yalnız yaşadığı ve devlet memuru olarak çalıştığı belirtildi. Görgü tanıkları Cezayir televizyonlarına adamın düzenli olarak iki kişiye yetecek kadar yiyecek aldığını söylediler.



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Omar 1998 yılında, henüz bir lise öğrencisiyken ortadan kaybolduğunda ailesi ve güvenlik güçleri onun bulunması için seferber oldu. Ancak gerçek onlara sadece 200 metre uzaklıktaki komşularının evinde gizliydi.

Cezayir gazetesi El Khabar'ın haberine göre, köpeği Omar kaybolduktan sonra günler boyunca şüphelinin evinin önünde bekledi. Yakalanmaktan korkan adam köpeği zehirleyerek öldürdü.

KARDEŞİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Cezayir televizyonlarındaki haberlere göre, 61 yaşındaki şüpheli erkek kardeşi ile bir miras kavgası içindeydi. Yaşanan bir tartışamadan sonra kardeşi sosyal medya hesabından adamın bir kaçırma olayına karıştığına dair paylaşımlar yaptı.

Kurbanın ailesi paylaşımları görünce polise ihbarda bulundu. Evine baskın düzenlenen adam kaçmaya çalıştı ancak yakalanarak gözaltına alındı.



Sosyal medyaya düşen görüntülerde 45 yaşındaki kurbanın, komşusunun bodrum katındaki etrafı samanlarla çevrili bir çukurda oturduğu görülüyor.

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Cumhuriyet Savcılığı, mağdurun tıbbi ve psikolojik tedavi altına alınmasına karar verirken, Omar polise verdiği ilk ifadesinde 61 yaşındaki şüphelinin kendine büyü yaptığını, aile üyelerini pencereden gördüğünü ancak onlara seslenemediğini, kimseden yardım isteyemediği için adamın elinden kurtulamadığını öne sürdü.

ANNESİ GERÇEĞİ ÖĞRENEMEDEN ÖLDÜ

Trajik bir şekilde Omar'ın annesi, oğlunun başına gelenleri öğrenemeden ve onu son bir kez göremeden 2013 yılında hayatını kaybetti. Raporlar, Omar'ın esaret altındayken annesinin ölümünden haberdar edildiğini ileri sürüyor.



Cezayir Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

