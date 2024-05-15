2 milyonda bir görülen 'örümcek ikizler' dünya gündeminde...3 bacak, 4 kolla doğdular, 3 yıl boyunca oturamadılar...

Haberin Devamı

Endonezya'da 2018 yılında doğan yapışık ikizler 2 milyonda bir görülen bir olayla, bir 'örümcek' gibi birbirine kaynaşmış olarak doğdu.



'Ischiopagus Tripus' adı verilen bu durum nadir görülen bir kongenital anomali türüdür. İskeletik olarak, bu durumda olan bireylerin pelvisleri ve omurgaları birleşiktir. 'Ischiopagus' terimi, pelvisin birleşik olduğunu ifade ederken, 'Tripus' terimi, bireyin üç bacağı olduğunu belirtir.

Endonezyalı ikizlerin durumu bu hafta 'American Journal of Case Reports' dergisinde incelendi ve dış basında büyük yankı uyandırdı.



3 BACAK, 4 KOLLA DOĞDULAR! 3 YIL BOYUNCA OTURAMADILAR

Üç bacak ve dört kolla doğan yapışık ikizler, aynı mesane, rektum ve bağırsağı paylaşıyorlar.

Tüm olasılıklara meydan okuyarak gebelik ve doğum süreçlerini atlatan bebekler hayatlarının ilk üç yılında hiç oturamadı ve bu süreyi dümdüz yatarak geçirdiler.

Haberin Devamı

Uzman doktorlardan oluşan bir ekip, çocukların üçüncü bacaklarını ampute edip kalça ve leğen kemiklerini stabilize etmek için zorlu bir operasyon gerçekleştirdi.



Ameliyat sonrasında ya da üç aylık takipte ikizlerde herhangi bir komplikasyon görülmedi. Kritik operasyon kardeşlerin dik durabilmelerini ve oturabilmelerini sağlayarak onlara daha fazla bağımsızlık sundu.

BUNA BENZER SADECE BİRKAÇ VAKA RAPOR EDİLDİ

Raporu okuyucuları ile paylaşan Dailymail gazetesine göre, çocuklar dört işlevsel kol, iki işlevsel bacak ve bir işlevsel olmayan bacakla doğdu, aynı anüs ve penisi paylaşıyorlar.

İkizlerden biri az gelişmiş bir böbreğe sahip, diğerinin böbreğinin sağlıklı olduğuna inanılıyor.

Araştırmacılar tıbbi literatürde buna benzer sadece birkaç vakanın rapor edildiğini vurgularken, ailenin 2 çocuğu daha olduğunu ve tıbbi sorun geçmişi olmadığına dikkat çekti.

Endonezyalı ekip tüm yapışık ikizlerin yüzde 6 ila 11'inin Ischiopagus olduğunu tahmin ediyor.



Haberin Devamı

'American Journal of Case Reports' dergisinin raporuna göre, Ischiopagus Tripus yapışık ikizleri hakkında sadece birkaç rapor yayınlanmıştır ve mevcut olanların çoğu ayrılmış ikizlere odaklanmaktadır.

Örneğin, 1989 yılında Çin'de doğan Ischiopagus Tripus yapışık ikizlerin, işlevsel iki kolu, iki bacağı ve tepki vermeyen kaynaşmış bir bacağı vardı. 1992 yılında, iki yaşından biraz büyükken ameliyata alınan çocuklar yaklaşık 10 saat süren bir operasyonla ayrıldılar.

Bir başka vaka 2011 yılında Pakistan'da raporlandı. Vücutlarının alt yarısından birbirine kaynaşan ikizlerden biri önemli ölçüde daha küçük, daha zayıftı. Cinsel organları yeterince gelişmemişti ve net bir anüs yoktu. Her ikisi de ayrılamadan hayatını kaybetmiştir.

