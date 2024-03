Bir trafik kazası ünlü sunucunun hayatını sonsuza kadar değiştirdi! Doktoru 'Hiçbir şekilde imkânı yok' dedi ama o bildiğini okudu…

Haberin Devamı

Pamela Holt'un hayatı 2011'de geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Çok ağır yaralanan Holt kazadan 18 ay sonra omurgasından oldukça riskli bir ameliyat oldu.

Holt, ameliyat öncesinde kendi kendine bir söz vermişti: 6 ay içinde yeniden seyahat etmeye başlayacak, üstelik 50 yaşına gelmeden 80 ülkeyi ziyaret etmiş olacaktı.

O dönemde 30'lu yaşlarının ortalarındaydı ve 55 ülke görmüştü. Ancak trafik kazasında aldığı ağır yaralar, hayatındaki diğer pek çok şey gibi seyahatlerine de sekte vurmuştu.

KENDİNE GELİR GELMEZ UÇAK BİLETİ ALDI

Holt, yeniden yollara düşmeye o kadar kararlıydı ki ameliyattan uyanır uyanmaz annesinden kendisine bir uçak bileti almasını istedi. Yeni hayatının ilk yolcuğunda tek başına Orta Doğu ülkelerini gezecekti.

CNN Travel'a konuşan Holt, "Cerrahım, 6 ay sonrası için seyahat planları yapmamın delilik olduğunu düşünüyordu. 'Bunu yapmanın hiçbir şekilde imkânı yok' dedi bana. Ben de 'Tabii ki var. Bunun gerçek olmasını sağlayalım. Hevesle bekleyecek bir şeye ihtiyacım var' diye cevap verdim" ifadelerini kullandı.

Olumlu düşünmenin hızla iyileşmesine katkıda bulunduğunu belirten Holt, "Açık söylemem gerekirse, önceki bir buçuk yılı acılar içinde geçirdiğim için arabamı uçurumdan aşağı sürmeye hazırdım. Öyle bir acıyla yaşamanın değmeyeceğini düşünüyordum" dedi.

Neyse ki bunların hiçbiri olmadı. Zira Holt, Temmuz 2013'te Orta Doğu gezisine çıkabilecek kadar iyi durumdaydı.







"SEYAHAT İÇİN ÇALIŞIYORDUM"

Seyahat merakının, ergenlik çağlarında ailesiyle birlikte Hong Kong'a gitmesiyle ve burada doğum gününü kutlamasıyla başladığını belirten Holt, "Sanırım seyahat mikrobu kanıma orada girdi. Etrafıma baktım ve 'İçinde büyüdüğüm balonun dışında yaşamak istiyorum' dedim ifadelerini kullandı.

İlk tek başına seyahatine 19 yaşındayken çıkan Holt, gittiği Japonya'da birkaç ay kaldı. "Hafta sonları kendi kendime gezilere çıkardım. Üç dört yıl sonra yeniden Japonya'da yaşamaya başladım" diye konuşan Holt, oyunculuk kariyeri sırasında sık sık seyahat ettiğini, bunun sonucunda tek başına gezme tutkusuna kapıldığını söyledi.

Seyahatlerinin çoğunlukla iş amaçlı olduğunu ancak zamanla tek başına seyahatin önceliği haline geldiğini ifade eden Holt, "Kelimenin tam anlamıyla seyahat için çalışıyordum" diye konuştu.

KAZA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Elbette trafik kazası hayatını bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirmişti. Neredeyse kıpırdayamaz hale gelen Holt'a, bıçak altına yatmadan önce vasiyetini hazırlaması tavsiye edilmişti.

Holt, "Böylesine travmatik ve hayat değiştiren bir şey yaşamak gerçekten korkutucuydu. Sadece kazadan değil omurga ameliyatından da bahsediyorum" dedi ve ekledi:

"İnsan durup, 'Yaşamak istediğim hayatı mı yaşıyorum?' diye düşünmeye başlıyor. Geçmişte tek başıma seyahat etmek hayatımın en büyük mutluluğuydu. Bu geziler kazadan sonra tamamen hayatımın odağı haline geldi."





NEDEN TEK BAŞINA SEYAHAT?

Orta Doğu ülkelerine yaptığı gezinin ardından California'daki evine döndüğünde, 50 yaşına gelmeden 80 ülke gezme hedefini hayata geçirme konusunda daha da kararlı bir hale gelen Holt, bu yolculukların önemli bir kısmını tek başına yaptı.

Holt, "Peki neden tek başına?" sorusuna, "Yalnız seyahat etmenin adrenalinini, özgürlüğünü ve mutluluğunu seviyorum, Gittiğiniz her yerde yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Kendi kendinize meydan okuyorsunuz. Öz güveninizi inşa ediyorsunuz. Reklam panoları gibi konuştuğumun farkındayım ama bu seyahatler yıllar boyunca kişiliğimi şekillendirdi. Olumlu tecrübeler yaşadıkça daha fazla seyahat etmek istedim" diye yanıt verdi.

Uzun zaman bekâr olduğu için birlikte seyahat edecek kimsesi olmadığını da sözlerine ekleyen Holt, arkadaşlarıyla yola çıktığında da tatil planları üzerine anlaşamadıklarını söyledi ve ekledi:

"Çoğu alışveriş yapıp yemek yemek istiyordu. Bense keşfetmek, tarihe dalmak ve bir köşeyi dönüp bir sürprizle karşılaşıp ardından bir sonraki köşeyi dönmek istiyordum. Konfor alanımın dışına çıkmak istiyordum."

Holt, bir destinasyondan öbürüne koşturmaktansa ağır ağır seyahat etmeyi sevdiğini söyledi.

Tek başına seyahat etmek isteyenlere önerilerde de bulunan Holt, Uzak Doğru'dan Tayland, Bali ve Vietnam'ı, Avrupa'dan İtalya'yı sıraladı.

TUTKUSUNU OYUNCULUKLA BİRLEŞTİRDİ

Kazadan önce ilk kez Broadway'de sahne almaya hazırlanan Holt, yaşadıklarından sonra kariyerini yeniden rayına oturtmakta zorlandığını söyledi.

Nihayetinde tek başına seyahat aşkıyla oyunculuk geçmişini bir araya getiren Holt, konseptini geliştirdiği "Me, Myself & The World: The Art of Solo Travel" (Ben, Kendim ve Dünya: Yalnız Seyahat Sanatı) programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Programda Holt, turistlerin uğrak noktası olan yerler yerine bilinmeye değerleri ekrana getiriyor ve tek başına seyahat eden gezginlerle röportajlar yapıyor.

Holt, tek başına seyahat etmek isteyen pek çok kişinin, özellikle de kadınların kendisine ulaşıp tavsiye istediğini belirterek, "Küçükten başlayın. Uzun yolculuklara çıkmadan önce günübirlik geziler yapın. Kendinize güvenmeyi, kendi kendinize rahat hissetmeyi öğrenin. Bazı kişiler tek başlarına yemeğe çıkmak bile istemezler. Ama bunu sürdürdükçe öz güveninizi inşa edip kendinizle olmanın ne kadar harika bir şey olduğunu öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

CNN Travel'ın "After risky spine surgery the surgeon told her not to plan any travel. Here’s what happened when she didn’t listen" başlıklı haberinden derlenmiştir.