Aydınlatılamamış yüzlerce cinayet, 450 şüpheli: Gizemi çözmek için 3.200 kilometre yol yaptı

Regina Walters'ın son çekilen fotoğraflarında üzerine zorla giydirilmiş siyah bir elbise, ayağında da yüksek topuklu ayakkabılar var. Ancak fotoğraflarda asıl dikkat çeken şey 14 yaşındaki kızın korkuyla çarpılan yüzü ve merhamet istercesine kaldırdığı elleri.

Bu fotoğraflar çekildikten kısa süre sonra Regina boğularak öldürüldü; cansız bedeni terk edilmiş bir çiftlik evine bırakıldı.

Regina'yı öldüren kişi, "Kamyon Durağı Katili" olarak bilinen Robert Ben Rhoades'du. Kamyonunun arkasındaki konteyneri bir işkence odasına dönüştüren Rhoades, 15 yıl boyunca en az 50 kurbanını kaçırıp tecavüz ettikten sonra işkenceyle öldürdü. Rhoades yakalanıp hapse gönderilmemiş olsa bu sayı muhtemelen daha da artacaktı.

Üstelik Rhoades, bu bağlamda ne ilk ne de tek... Hatta geçtiğimiz günlerde raflarla buluşan "Long Haul: Hunting the Highway Serial Killers" (Uzun Mesafe: Karayolu Seri Katillerini Avlamak) isimli kitap, durumun tam tersi olduğunu öne sürüyor.

YÜZLERCE CİNAYET, 450 ŞÜPHELİ

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski direktör yardımcısı Frank Figliuzzi'nin imzasını taşıyan kitapta, Rhoades'un gözden kaçan önemli bir sosyolojik olgunun parçası olduğu, uzun mesafe kamyon şoförlüğünün ABD'deki seri katillerin bir numaralı meslek tercihi olduğu belirtiliyor.

25 yıl boyunca FBI'da çalışmış olan Figliuzzi'nin aktardığına göre, son yıllarda ABD'de karayollarının çevreleri en az 850 cinayete sahne oldu. Bu vakaların 200'den fazlası halen aydınlatılabilmiş değil ve FBI'ın elinde yaklaşık 450 kişiden oluşan bir şüpheli listesi bulunuyor.

Uzun mesafe şoförlüğü yapan seri katillerin kurbanlarının neredeyse tamamını seks ticareti mağduru kadınlar oluşturuyor. Katiller bu kadınları bir eyaletteki kamyon durağında araçlarına alıyor, bir sonraki eyalette tecavüz edip öldürüyor, üçüncü eyalette de cesedi yol kenarına atıp kaçıyor. Halihazırda ABD hapishanelerinde çok sayıda cinayetten hüküm giymiş 25 uzun mesafe şoförü bulunuyor. 1990'lara ve 2000'lere kıyasla sayıları azalmış olsa da benzer suçlar bugün de işleniyor.

Haberin Devamı

Durumun ciddiyeti FBI'ın Karayolu Seri Cinayetleri (HSK) Girişimi adı altında özel bir birimi hayata geçirmesine neden oldu. Ancak 61 yaşındaki Figliuzzi daha fazlasını bilmek istiyordu. Teksas doğumlu olan Figliuzzi, "Her gün karayollarında yolculuk yapıyoruz. 40 ton demir ve çelikten oluşan bu kamyonlar da yanımızda ilerliyor. Uzun mesafe şoförleriyle ilgili çeşitli efsaneler var. Tek başlarınalar ve çok yalnızlar. Birçok kişi bunu çok gizemli buluyor" dedi.

3.200 KİLOMETREDEN FAZLA YOL YAPTI

Uzun mesafe taşımacılığı, ABD ekonomisinin can damarı. Geçtiğimiz yıl sektör 850 milyar dolar gelir elde etti. Fabrikalardan süpermarketlere hatta Pentagon'a pek çok kurum, bu sektöre bel bağlamış durumda. Günümüzde göçmenlerden kadınlara birçok kişi bu işle uğraşıyor. Kameralar, GPS takip sistemleri ve otonom sürüşlü kamyonların yaygınlaşması sektörü değiştiriyor.

Haberin Devamı

Aynı zamanda NBC News'de ve MSNBC'de ulusal güvenlik yorumcusu olarak çalışan Figliuzzi, kamyon şoförlerinin hayatını daha iyi anlayabilmek için 26 yaşındaki bir sürücüyle birlikte 3.200 kilometreden fazla yolculuk yaptı. Yemeğini de kamyonda pişiren, uykusunu kamyonda uyuyan Figliuzzi, bu tecrübe sonucunda kamyon şoförlüğünün fiziksel ve zihinsel olarak ne kadar yorucu bir iş olduğunu ve sürücünün sağlığı üzerinde nasıl etkiler yapabileceğini görmüş oldu.

Figliuzzi, "Saatlerce oturuyorlar. İnsanlarla temasları çok sınırlı hatta bazı durumlarda hiç yok" derken önemli bir sorunun da altını çizdi: Bu mesleğin çalışma koşulları mı sosyopatları çekiyor, yoksa uzun süre bu şekilde çalışmak mı sosyopatik eğilimleri güçlendiriyor?

Haberin Devamı

AĞIR KLİNİK DEPRESYON ÇOK YAYGIN

Yazarın kitabında aktardığı üzere, bu ihtimallerin ikisi de geçerli gibi görünüyor. Kamyon şoförlüğünün çalışma koşulları, kimseye yakalanmadan suç işlemek isteyen, belli karakter özelliklerine sahip kişiler için bir fırsat yaratıyor. Öte yandan uzun yıllar kamyon şoförlüğü yapmak, sürekli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme klinik depresyonu da beraberinde getiriyor.

Örneğin Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, 40 tonluk kamyonla yaşam ve ölüm arasındaki çizgide olmak, şoförler için büyük bir stres kaynağı. Figliuzzi, "Otomobil sürücüleri kamyonların önüne geçmeye çalıştıkları ya da kavşakta karşılaştıkları durumlarda inanılmaz hatalar yapıyorlar. Ben yoldayken defalarca kaza atlattık" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yine Figliuzzi'nin aktardığı bir başka araştırmaya göre, aşırı alkol tüketimi (yüzde 20) ve ağır klinik depresyon (yüzde 44) oranları kamyon şoförleri arasında çok yüksek.





"BEN BÜTÜN ÖNYARGILARIMI ÇÖPE ATTIM"

Figliuzzi'nin kitabı kamyonculuk kültürünün yanı sıra seks ticaretine de yakından bakıyor. Bu nedenşe Figliuzzi, bu alanda uzman akademisyenler olan Toledo Üniversitesi'nden Celia Williamson ve Arizona State Üniversitesinden Dominique Roe-Sepowitz'le görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamyon şoförlerinin saldırılarından sağ çıkmayı başaran kadınlarla da mülakatlar yapan Figliuzzi, genç yaşta yaşanan taciz ile aileden birinin kaybı ya da intiharı, ailede ciddi sağlık sorunları ya da anlaşmazlıklar gibi travmaların ortak nokta olduğunu gördü.

Bunun yanı sıra madde kullanımı nedeniyle muhakeme becerisinin kaybı gibi durumların da yaygın olduğunu ifade eden Fugliuzzi, kötü erkek arkadaşların da kadınların seks işçiliğine başlamasında rol oynadığını belirtti.

Tüm kamyon şoförleri tek bir demografik profile uymadığı gibi, seks ticareti kurbanları da çok çeşitli ekonomik ve sosyal sınıflardan gelebiliyor.

Figliuzzi, "Ben bu konuda bütün önyargılarımı çöpe attım. Birçok kişi, 'Ben çevremde, arkadaşlarımda, ailemde, bu tuzağa düşecek genç bir kadın tanımıyorum' diyor. Bense bunun yanlış olduğunu ve araştırmamın bu yanlışlığı ortaya koyduğunu söylüyorum" diye konuştu.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Genç kadınların özellikle internet ortamındaki tuzaklara düşmesinin çok kolay olduğunu vurgulayan Figliuzzi, "Filmlerde çocuklar kaldırımdan kaçırılır, kamyonetin arkasına atılır ve başka ülkelerdeki insanlara satılır. Ama bu aşırı nadir bir durumdur. Genç bir insanın uzaktan tanıdığı biri tarafından sisteme katılması çok daha yaygındır. Bu nedenle ailelerin çocuklarının internette ne yaptığını yakından takip etmesi şart" ifadelerini kullandı.

Sorunun kaynağını belirleyen Figliuzzi'nin kitabında çözüm önerileri de mevcut. Bunların başında nakliye şirketlerinin sürücüleri daha yakından takip etmesi, daha fazla boş zaman vermesi ve yıllık sağlık muayenelerinden kaçmalarını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapması geliyor. Fugliuzzi'nin savunduğu bir diğer önlem de en küçük şirketlerin bile nakliyat kamyonlarında izleme cihazlarının bulunması.

Diğer taraftan genç kadınları seks ticaretine çeken internet reklamlarının daha sıkı denetimi, polisin sosyal hizmet kurumlarıyla iş birliği yaparak potansiyel kurbanlara yardım sağlaması, güven bağı oluşturarak kadınları bu hayat tarzından uzaklaştırması da Figliuzzi'nin altını çizdiği diğer önlemler.

The Guardian'ın "‘They’re a mystery’: inside the deadly world of serial killer truckers" başlıklı haberinden derlenmiştir.